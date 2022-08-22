В Санкт-Петербурге завёлся маньяк, который убивает за безграмотные посты в соцсетях

В Санкт-Петербурге ищут маньяка, который убивает за безграмотные посты в социальных сетях. Предположительно он активен в Twitter, ВКонтакте и Telegram.

Следствию удалось детально описать почерк преступника – сначала он достаточно долго поправляет своих жертв, однако если его советам не внимают или блокируют его, начинается планирование убийства. Процесс может длиться от нескольких недель до полугода, однако в итоге злоумышленник выслеживает своих жертв и бьёт их по голове старым советским учебником русского языка, пока они не потеряют сознание. Уже в шести случаях это привело к смерти.

Источник в органах рассказал, что маньяк по неизвестным причинам неактивен уже месяц. Возможно, у него проблемы со здоровьем.

– В начале года, к слову, был у нас случай – мужчина, пожилой фиололог, слёг в больницу с подозрением на инфаркт, почитав, что пишет молодёжь в сети. По совпадению, кстати, пока он лежал, убийства прекратились, потом начались снова. Это навело нас на мысль, что и с нашим маньяком в июле могло что-то такое случиться. Может быть, он вообще умер, а может готовит новые преступления. Мы не знаем, когда он выйдет на охоту в следующий раз, но надо быть начеку всем, – поделился он.

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