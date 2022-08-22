 

В Санкт-Петербурге завёлся маньяк, который убивает за безграмотные посты в соцсетях

22.08.2022, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Санкт-Петербурге ищут маньяка, который убивает за безграмотные посты в социальных сетях. Предположительно он активен в Twitter, ВКонтакте и Telegram.

Следствию удалось детально описать почерк преступника – сначала он достаточно долго поправляет своих жертв, однако если его советам не внимают или блокируют его, начинается планирование убийства. Процесс может длиться от нескольких недель до полугода, однако в итоге злоумышленник выслеживает своих жертв и бьёт их по голове старым советским учебником русского языка, пока они не потеряют сознание. Уже в шести случаях это привело к смерти.

Источник в органах рассказал, что маньяк по неизвестным причинам неактивен уже месяц. Возможно, у него проблемы со здоровьем.

– В начале года, к слову, был у нас случай – мужчина, пожилой фиололог, слёг в больницу с подозрением на инфаркт, почитав, что пишет молодёжь в сети. По совпадению, кстати, пока он лежал, убийства прекратились, потом начались снова. Это навело нас на мысль, что и с нашим маньяком в июле могло что-то такое случиться. Может быть, он вообще умер, а может готовит новые преступления. Мы не знаем, когда он выйдет на охоту в следующий раз, но надо быть начеку всем, – поделился он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09.21 / Двигаться даже за рабочим столом и никогда не соблюдать короткие диеты: простые привычки, которые помогают “раскачивать” метаболизм

01.08.22 / Мнение: Что происходит в Косово

26.09.20 / Навального пригласили преподавать на химический факультет Массачусетского технологического института

28.01.22 / Любовь Толкалина о пробах на роль девушки Бонда, любви к электронной музыке и свиданиях за деньги

14.02.22 / Мнение: Ожидания

08.07.21 / FAKE: Варламов выдал замусоренные улицы городка в Калифорнии за пейзажи Гаити

10.08.22 / Ну, очень круто, чо – Личное мнение

23.09.20 / Загадки Генетического диска

07.08.20 / Скандалы: Невелика «Победа»

13.08.21 / Китай взламывает Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика