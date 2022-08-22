 

Депутат левых – разрушение производства и домохозяйств в Германии — это не помощь Украине

22.08.2022, 19:19, Разное
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Правительство Германии считает, что в результате западных санкций экономический спад в РФ в этом году составит до 15%, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Между тем, представитель Левой партии Сёрен Пельманн сомневается в правильности произведённых подсчётов. По его словам, российский президент от санкций пока не пострадал, а вот Германия — очень даже. Он также подчёркивает, что разрушение частных хозяйств и производства в Германии ничем не поможет Украине.


AP

Какой эффект имеют штрафные меры в отношении Москвы? Правительство Германии считает санкции, введённые из-за военных действий на Украине, эффективными и ожидает, что в этом году экономический спад в РФ составит до 15%, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Как отмечает издание, об этом сообщается в ответе федерального министерства экономики Германии депутату от Левой партии Сёрену Пельманну, однако сам Пельманн сомневается в такой оценке.

В ответе министерства говорится: «Санкции сильно бьют по российской экономике и будут продолжать оказывать влияние. Серьёзные расчёты прогнозируют рецессию в России, то есть снижение валового внутреннего продукта страны в диапазоне от 6 до 15% в 2022 году». Совет ЕС предполагает снижение валового внутреннего продукта РФ «более чем на 11%».

Германия и другие страны Евросоюза совместно приняли шесть пакетов санкций после начала спецоперации РФ на Украине, включая эмбарго на поставки угля и нефти, напоминает немецкий журнал. В ответе министерства сказано, что штрафные меры в отношении Москвы направлены на тех, кто несёт ответственность за войну на Украине, и на финансовые возможности российского государства. «Помимо прочего, санкции влияют на ход войны, так как ослабляют военный потенциал и промышленную базу в долгосрочной перспективе», — отмечают в Министерстве экономики Германии.

Далее в документе говорится: «Санкции, введённые ЕС и его партнёрами, намеренно разработаны таким образом, чтобы их воздействие ударило по РФ значительно сильнее, чем по ЕС». Однако правительство признает, что из-за экономической взаимозависимости у санкций есть последствия и для государств, которые ввели карательные меры.

По замечанию Пельманна, «тот факт, что правительство Германии продолжает утверждать, что санкции больше навредят России, чем нам, является абсурдным». Напротив, по его словам, президент РФ Владимир Путин почти не пострадал от санкций, а вот Германия и восток страны в частности — очень даже. «Нам нужен честный подсчёт эффекта от санкций», — призвал представитель Левой партии и специалист по Восточной Европе. «Разрушение частных хозяйств и производства в нашей стране — это не помощь Украине», — цитирует слова Пельманна немецкий журнал Der Spiegel.

 


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