Мнение: Нефтегазовые доходы бюджета, удвоение экспортной цены на газ и почему у меня нет Сургутнефтегаза

1. В комментариях жалуются, что начали падать поступающие в бюджет нефтегазовые доходы. Это действительно так, однако падение относительно плановых ожиданий незначительное. Что касается видимого на графике провала за май-июль по сравнению с апрелем, то это потому, что в апреле Россия умудрилась продать экстраординарно много нефти и поставила рекорд (ссылка):



На фоне роста цен на энергоносители, к апрелю нефтегазовые доходы бюджета составили рекордные 1,8 трлн рублей. К лету это значение сократилось, а в июле дополнительный доход оказался ниже прогноза министерства на 74,7 млрд рублей.

Весной мы с большими скидками поставляли нефть в Индию и Китай, чтобы занять значительную долю их рынка и срочно наладить логистические цепочки, позволяющие перенаправить наши ресурсы с Запада на Восток. На фоне растущего после ковида спроса нам удалось продать много нефти и бюджет получил большую выгоду.

Теперь ситуация вернулась в нормальное русло, но лишь отчасти. Как видно, в июле сильно сократились доходы от пошлин на нефть и газ. Возможно, это связано с тем, что нефть в обход западных санкций продаётся через серые схемы. Или просто российские компании и чиновники не хотят раскрывать неудобную для Запада статистику, чтобы там не всполошились чрезмерно и начали создавать экспортёрам проблемы.

Наконец, нужно учитывать резкое укрепление рубля к доллару, ставшее главной причиной снижения номинированных в рублях доходов в мае-июле.

В целом, ситуация с нефтегазовыми доходами остаётся хорошей. Особенных причин для беспокойства нет.

2. Уточнение по ценам на газ. В Германии для населения они выросли втрое. Однако для российских поставщиков они выросли только в два раза, если считать в среднем на протяжении года (ссылка):



Цены на российский газ, поставляемый за рубеж, в 2022 году вырастут более чем в два раза, спрогнозировали в Министерстве экономики России. Об этом со ссылкой на документ ведомства сообщает Reuters. Средняя стоимость топлива поднимется до 730 долларов за тысячу кубометров, а к 2026 году постепенно снизится.

Россия продаёт газ не только в Европу, но и в Турцию и Китай, где нет такого значительного дефицита и таких наценок, как в европейских странах. Кроме того, значительная часть газа продаётся по долгосрочным контрактам, и цена там отличается от цены на спотовом рынке.

Тем не менее, удвоение средней экспортной цены за год – это тоже весьма внушительный рост. Особенно с учётом того, что и в прошлом году цены для российских экспортёров газа были весьма комфортными.

3. В Школе Капитализма я рассказываю, почему у меня нет акций Сургутнефтегаза, хотя у этой компании накоплена огромная куча денег на счетах. Цитирую из начала поста (ссылка):

Некоторые структуры никому не принадлежат. Кому, к примеру, принадлежал СССР? Формально государство принадлежало трудящимся. На практике было наоборот — трудящиеся принадлежали государству. СССР был вещью в себе, и даже топ-менеджмент не имел полного контроля над страной.



Или, скажем, кому принадлежит Фонд Нобеля — организация, которая раздаёт Нобелевские премии? Никому, так как Альфред Нобель уже мёртв. Однако отсутствие хозяина, кажется, никак не мешает организации нормально работать и даже увеличивать свой капитал. Если мы оглянемся вокруг, мы обнаружим, что подобных структур полно — от байкерских банд и рыцарских орденов до крупных банков и нефтяных компаний.



Проведём мысленный эксперимент. Купим крупную газету. Откроем ООО «Уроборос» и продадим нашу газету этой новой ооошке. А потом закольцуем схему, продав ооошку газете. Готово: теперь газета принадлежит сама себе, то есть никому. Но для стороннего наблюдателя это обычная газета, так как она работает, публикует пасквили и получает доход от рекламы. И если завтра мы уедем в горы Индии, чтобы никогда более не появиться в России, наша газета отлично обойдётся и без нас.