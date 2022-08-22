 

Центры госуслуг “Мои документы” празднуют 11-летие

22.08.2022, 19:00, Разное
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Раньше жители Москвы ради получения нужных документов посещали сразу несколько государственных учреждений, что занимало достаточно много времени. И не удивительно, ведь тогда в столице работало порядка 1,2 тысячи приемных различных органов власти. Но все изменилось, когда в городе начали открываться центры госуслуг “Мои документы”.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что сначала работал единственный офис с 48 сотрудниками. Сейчас же, как она отметила, центры госуслуг есть в каждом районе столицы. В офисах в общей сложности работают 11 тысяч человек.

“За эти годы мы открыли семь флагманских офисов, где предоставляют расширенный перечень государственных услуг, а также Дворец госуслуг на ВДНХ”, – рассказала Ракова.

В “Моих документах” отвечают практически на любые вопросы, которые касаются госуслуг. К каждому посетителю сотрудники находят индивидуальный подход.

За 11 лет было оказано свыше 200 миллионов государственных услуг. Лишь в 2022 году москвичи обращались в “Мои документы” более 17 миллионов раз. Самые популярные услуги – предоставление информации жилищного учета, регистрационный учет граждан РФ и оформление социальной карты.

В этом году в центрах появились новые услуги. Например, во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ можно создать электронные дубликаты документов. Также в “Моих документах” можно проверить здоровье. Современные диагностические комплексы установлены в 72 центрах.

Также специалисты многофункциональных центров помогают горожанам подготовиться к обследованию в павильонах “Здоровая Москва”. Свыше 1,5 тысячи сотрудников работают в городских поликлиниках в рамках проекта “Мой администратор”.

Напомним, центры госуслуг “Мои документы” работают с 8:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

Ранее сообщалось о планируемом открытии нового флагманского офиса “Мои документы”. Он появится на Ярцевской улице – в торгово-развлекательном центре “Кунцево Плаза”. Соответствующее постановление было подписано мэром города Сергеем Собяниным. Подробнее о том писали “Дни.ру”.


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