В России продлили ограничения на полет в южные города

Росавиация, по данным “Радио 1”, продлила запрет на полеты в аэропорты юга России. Запрет касается на деятельность аэропортов 11 городов Российской Федерации.

Как пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”, до 29 августа нельзя летать в Анапу, Геленджик, Краснодар, Ростова-на-Дону, Симферополь, Брянск, Белгород, Курск, Воронеж, Элисту и Липецк.

Жителям страны рекомендовали добираться до населенных пунктов назначения через Ставрополь, Москву, Сочи, Волгоград и Минеральные Воды. Также ведомство напоминает, что следить за обновлениями по данному вопросу можно на сайтах авиакомпаний и аэропортов, пишет VSE42.RU.