 

В России продлили ограничения на полет в южные города

22.08.2022, 19:00, Разное
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Росавиация, по данным “Радио 1”, продлила запрет на полеты в аэропорты юга России. Запрет касается на деятельность аэропортов 11 городов Российской Федерации.

Как пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”, до 29 августа нельзя летать в Анапу, Геленджик, Краснодар, Ростова-на-Дону, Симферополь, Брянск, Белгород, Курск, Воронеж, Элисту и Липецк.

Жителям страны рекомендовали добираться до населенных пунктов назначения через Ставрополь, Москву, Сочи, Волгоград и Минеральные Воды. Также ведомство напоминает, что следить за обновлениями по данному вопросу можно на сайтах авиакомпаний и аэропортов, пишет VSE42.RU.


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