Самый модный аксессуар осени: с какими нарядами миксовать гетры

Гетры (модный тренд 80-х) вернулись в топ, но в несколько другой версии, адаптированной к современности. Осенью 2022 года они будут одним из самых популярных предметов в гардеробе.

До недавнего времени гетры считались одеждой для занятий различными видами спорта, а также аэробикой – ритмичными движениями под музыку, которые широко распространились по миру благодаря усилиям Джейн Фонды. Однако сейчас они стали модной вещью на холодное время года. Гетры, которые также называют леггинсами, заняли свое место и в гламурной нише. Они не просто теплые и уютные, но еще и добавляют изюминку различным нарядам независимо от погоды.

Существует огромное количество вещей, с которыми гетры хорошо сочетаются. Вот некоторые элементы, которые можно с ними комбинировать.

Шорты и юбки

Надевая гетры с шортами и юбками, нужно иметь в виду, что они будут хорошо сочетаться с более толстыми тканями. Если необходимо утеплить верхнюю часть бедер, можно надеть под леггинсы колготки.

Если носить гетры с длинной одеждой, образ получится более завершенным и будет работать на эстетику высокой моды в стиле бохо-шик, но достичь этого будет гораздо труднее, а именно, чтобы все поняли, что это так и задумано и такой стиль был создан специально.

И хотя гетры можно носить с любой юбкой или шортами, лучше всего они будут смотреться с очень короткими моделями.

Обтягивающие джинсы

Гетры также можно носить поверх брюк. В этом году в моде было несколько странных тенденций – от ненужных ремней до стеклянных клатчей и джинсов карго. Но есть тренд, который в 2022 году стал просто неожиданным. Речь идет, конечно же, о гетрах.

Гетры из джинсовой ткани, в которых женщины в 80-х занимались аэробикой по видео Джейн Фонды, можно было увидеть на блогерах с января 2022 года. Однако в последние несколько недель они приобрели еще большую популярность. Эти гетры в основном сделаны из переработанной джинсовой ткани.

Лучше всего они будут смотреться с узкими облегающими джинсами, напоминающими леггинсы. Если попытаться носить гетры их с брюками, последние будут некрасиво топорщиться. Нынешняя мода отдает предпочтение более свободным фасонам, однако те, кто предпочитает облегающую одежду, могут смело использовать данный вариант.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

С обувью

Что касается обуви, леггинсы сочетаются практически с любыми ее видами. Поскольку гетры лучше всего подходят для осени и зимы, их чаще всего приходится сочетать с закрытой и более теплой обувью.

Можно сильно натянуть гетры вверх по ноге, чтобы они выходили за пределы ботинок – от щиколотки до колена и до бедра. Этот вариант отлично подходит для создания эффектного лука при ношении гетр выше колена, который очень популярен в наши дни.

Если приходится носить более низкую обувь, возникает зазор между нею и гетрами. В этом случае лучше позволить гетрам собраться и свисать над верхней частью обуви. Таким образом получится добиться эффекта образа высокой моды.

Гетры также хорошо сочетаются с балетками и туфлями-лодочками.

Со спортивной одеждой

Леггинсы — это универсальная вещь, которая может быть как частью базового гардероба, так и спортивного снаряжения. Она позволяет подготовиться к любым погодным условиям.

Весна и осень отличаются нестабильной погодой, которую приходится постоянно угадывать. Даже если получится правильно угадать погоду, она все равно может резко изменяться в течение путешествия. При неопределенности и изменяющихся условиях требуется нужно быть готовым ко всему. Поэтому в таких ситуациях лучше всего запастись парой хороших велосипедных гетр.

Итак, гетры возвращаются, и это совершенно точно. Поэтому нужно знать, как их интегрировать в свой образ и создавать с ними крутые наряды, которые не останутся незамеченными.