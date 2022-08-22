Мнение: А! Уже раскрыли!

ФСБ сообщило, что раскрыло убийство Дарьи Дугиной-Платоновой. По этому поводу прочитал в сетях такое мнение:

“ФСБ заявило, что не просто раскрыло убийцу Дугиной, но и знает, что пани Наталя Вовк-Шабан была еще в апреле идентифицирована как офицер полка “Азов” (признан в РФ террористической организацией) и в доказательство выставило ее служебное удостоверение.

То есть офицер организации, признанной в РФ террористической, въезжает в Россию под своим именем, организует слежку за кем хочет, взрывает объект и спокойно уезжает.

И ФСБ об этом бестрепетно сообщает!”

Действительно, странно. Хотя вот больных раком в последней стадии пожилых ученых-“агентов Китая” наши контрразведчики вполне успешно арестовывают вместе с их капельницами.

Еще интересное по поводу этой “Натали” – нашел в Телеграме Митрохина:

“Все в ленте так искренне недоумевают – что боец полка “Азова” делала на фестивале “Традиция”, устроенном дугинцами, как будто не знают, что это – одно и тоже. Русские неонацисты с книжками Дугина под мышкой – ехали воевать в “Азов”. Арестович с Корчинским – сидели с Дугиным за одним столом.

Уроборос, глотающий собственный хвост.

Не удивлюсь, если выясниться, что барышня из “Азова” приехала к покойнице по рекомендации старых друзей (а та помогла ей снять квартиру с своём доме), съездила пофестивалила на идеологически близкое мероприятие. А как узнала, что покровительницу рванули – естественно, смылась за пределы РФ, оставив в съемной хате нижнее бельё и жесткий диск с непристойными фото”.