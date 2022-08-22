Мнение: Об исполнителях убийства Дарьи Дугиной… Украинский след?

Интрига заказного убийства российской журналистки и общественной деятельницы Дарьи Дугиной, дочери известного философа-евразийца Александра Дугина, которого многие считают идеологом «Русского мира» и чуть ли не «духовным наставником» самого президента РФ Владимира Путина продержалась недолго. Менее чем за двое суток ФСБ России раскрыла всё и установила всех. И заказчиков, и даже конкретных исполнителей.

Честно сказать, не припомню, чтобы громкие убийства с политической подоплёкой раскрывались настолько молниеносно.

Итак, по версии следствия… (принцип презумпции невиновности прямо подсказывает, что пока, до суда, это именно «версия», какими бы доказательствами она ни подкреплялась), убийство Дарьи Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк. Она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан 2010 года рождения. Об этом сообщила сегодня ФСБ.

По данным спецслужбы, женщина с говорящей фамилией («вовк» — это волк по-украински) для организации убийства и сбора информации арендовала квартиру в Москве в том же доме, где жила Дарья Дугина. В ней предполагаемая исполнительница также жила вместе с дочерью.

В ведомстве заявили, что для наблюдения за журналисткой подозреваемые использовали Mini Cooper. При въезде в Россию на машину были установлены номера ДНР, при передвижении по Москве — казахстанские (видимо, для большей незаметности), при выезде — украинские. В день гибели Дарьи Дугиной Наталья Вовк с дочерью также были на фестивале «Традиция» в Подмосковье, на котором присутствовала журналистка перед взрывом автомобиля. «После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дарья Дугина, 21 августа подозреваемая вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», — добавили в ФСБ. Материалы расследования спецслужба передала в Следственный комитет.

В Сети уже появилась информация, что 43-летняя Наталья Вовк является военнослужащей войск Национальной гвардии Украины. Некоторые называют и подразделение — печально известный в России полк «Азов» (запрещён российским судом). Всё один к одному…

Тем временем убитый горем отец призвал не к мести, но к Победе…

Комментарии, наверное, излишни?

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