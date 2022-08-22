Жители Петербурга обвинили чиновников в бессердечии за демонтаж памятника на Моховой

Памятник героям фильма «Собачье сердце» демонтировали по требованию КГИОП. Петербуржцы посоветовали чиновникам лучше следить за объектами культурного наследия, а не уничтожать любимые горожанами памятники.

Чем Смольному помешали профессор Преображенский и пес Шарик, неизвестно, но это уже не первый подобный случай. Петербуржцы возмутились действиями Комитета по охране памятников. Особенно на фоне многочисленных скандалов, связанных со сносом и поджогом исторических зданий.

Такие памятники создают уникальный облик и атмосферу Северной столицы. Их уничтожение – это проявление неуважения к городу и его жителям, считают петербуржцы.

В попытках понять причины демонтажа памятника горожане даже провели аналогию с произведением Булгакова. По словам жителей города, персонаж «Собачьего сердца» стал человеком, но сердце его осталось собачьим, поэтому он не понимает человеческих ценностей, как и чиновники Смольного.