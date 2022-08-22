 

“Я пробовала сама”: врач отказался помочь несчастной Заворотнюк избавиться от страшных мук

22.08.2022, 17:35, Разное
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“Мои близкие сравнивают меня с зайцем из-за моих передних зубов”, – плачется старшая дочь онкобольной Заворотнюк.

Эти обидные сравнения Анна Заворотнюк слышала с ранних лет. “Помню, в раннем возрасте в так этого стеснялась, что даже попросила своего стоматолога подпилить их, чтобы они были одного размера с остальными. И пару раз пробовала это сделать сама”.

Но пилить зубы оказалось неприятно. “Слава Богу, я очень боюсь боли, жуткая трусиха, и стоматолог был адекватный, – пояснила Анна. – Вот такая история”,

Да, врач отказался помогать в избавлении измученной Заворотнюк от страшных мук. Хотя эта процедура довольно распространенная – подпиливание происходит алмазным бором. На жевательных зубах убирается эмаль в местах выступающих бугорков, а для резцов применяются разнонаправленные движения, чтобы создать правильную форму зуба. Потом происходит шлифовка поверхности, использование средств для восполнения дефицита минералов эмали, а также препаратов для снижения чувствительности и укрепления зубной ткани. Правда, как говорят врачи, перед выравниванием зубного ряда необходимо рассмотреть все варианты коррекции: каппы, трейнеры, брекеты, элайнеры.


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