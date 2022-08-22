Собянин лично проинспектировал работу московских спасателей при тушении пожаров в Рязанской области

Мэр напомнил, что ранее Москва направила на тушение пожаров в Рязанской области группировку из 400 человек вместе с техникой, машинами и вертолетами. Значительные силы задействовали министерства чрезвычайных ситуаций и природных ресурсов.

Тушение пожаров осложняется из-за малой доступности территорий возгорания – основная работа ведется с вертолетов и самолетов, объяснил градоначальник.

“По просьбе Минприроды в воскресенье мы дополнительно мобилизовали большую группировку в 8,5 тыс. человек и больше 200 единиц спецтехники, включая машины повышенной проходимости”, – написал Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, спасатели пробираются к очагам возгораний при помощи бульдозеров и тяжелых машин. Мэр выразил надежду, что совместными усилиями удастся локализовать и ликвидировать пожар.

Возгорания в соседних регионах стали причиной смога и запаха гари в Москве. Тем не менее состояние воздуха в столице остается в пределах нормы.

Городские службы работают в усиленном режиме. Они следят за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях, особое внимание уделено Троицкому и Новомосковскому округам.