Россиянам разрешат собирать некоторые виды грибов и ягод без уплаты подоходного налога

Минприроды и Минфин разрабатывают проект постановления, которое позволит россиянам собирать некоторые виды грибов и ягод в лесах без уплаты подоходного налога.

Поживиться государственной собственностью можно будет в определённых пределах – до 4 кг грибов в год и до 2 кг ягод на семью.

Авторы инициативы на пресс-конференции рассказали, что их вдохновило разрешение свободно собирать валежник – оно встретило положительный отклик у широких масс и усилило чувство благодарности к власти. С выходом нового постановления у населения наконец-то появятся законные основания на «тихую охоту».

Предварительно в список необлагаемых налогом грибов и ягод планирует включить: волчье лыко, паслен сладко-горький, вороний глаз, мухомор, свинушку и бледную поганку. Регионы смогут пополнить этот перечень на своё усмотрение.

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