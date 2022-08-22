 

В Эстонии заявили об отсутствии запроса от России по поводу подозреваемой по делу Дугиной

22.08.2022, 17:25, Новости дня
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Эстония не получала от РФ официального запроса по поводу пересечения российско-эстонской границы Натальей Вовк, подозреваемой ФСБ в убийстве Дарьи Дугиной.

«Мы можем публиковать данные людей, перемещающихся через границу, только в предусмотренных законом случаях. Ситуация, когда российские спецслужбы обвиняют их в чем-то в СМИ, к ним не относится. Мы не получали никакой официальной информации или запроса от российских властей по этому поводу», – передает сообщение «Интерфакс».

ФСБ сообщала, что убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой в связи с гибелью их дочери Дарьи Дугиной. Глава государства назвал убийство девушки подлым и жестоким преступлением.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной. Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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