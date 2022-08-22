После гибели Дарьи Дугиной решили проверить охрану фестиваля «Традиция»

Силовики проведут проверку охранных структур, обеспечивавших безопасность на фестивале «Традиция», где террористы заложили взрывчатку под машину Дарьи Дугиной, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Росгвардия совместно со Следственным комитетом проведет проверку охранных структур, обеспечивавших порядок и безопасность на фестивале «Традиция», где террористы заложили взрывчатку под машину Дарьи Дугиной: ЧОО «Комкон-Безопасность» и ЧОО «Феникс», – написал в Telegram-канале Хинштейн.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) опубликовала видеозапись с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной украинской гражданкой Натальей Вовк.

Напомним, вечером 20 августа в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем джипа, погибла на месте.

По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), его будет расследовать центральный аппарат СК РФ. По данным следователей, убийство Дугиной было спланировано и носит заказной характер.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной.

Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.

Ранее ФСБ сообщила, что убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.

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