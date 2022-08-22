В Запорожской области украинцам без документов решили выдавать временные удостоверения
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Органы администрации Запорожской области начнут предоставлять убежище и выдавать временные удостоверения личности гражданам Украины, которые находятся на ее территории, но по каким-либо причинам утратили свои документы, сообщил глава администрации Евгений Балицкий.
«Мной подписан указ о порядке оформления документов гражданам и лицам без гражданства на территории Запорожской области. Это позволит гарантировать соблюдение прав людей, которые по каким-то причинам остались без документов. Гражданам Украины, пребывающим на территории Запорожской области, после установления их личности выдадут документ о предоставлении временного убежища», – написал он в Telegram-канале.
Согласно документу, лица без гражданства, находящиеся в Запорожской области, смогут получить временное удостоверение личности. Кроме того, граждан Украины и РФ будут регистрировать по их месту жительства или пребывания на территории региона.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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