 

В Запорожской области украинцам без документов решили выдавать временные удостоверения

22.08.2022, 17:25, Новости дня
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Органы администрации Запорожской области начнут предоставлять убежище и выдавать временные удостоверения личности гражданам Украины, которые находятся на ее территории, но по каким-либо причинам утратили свои документы, сообщил глава администрации Евгений Балицкий.

«Мной подписан указ о порядке оформления документов гражданам и лицам без гражданства на территории Запорожской области. Это позволит гарантировать соблюдение прав людей, которые по каким-то причинам остались без документов. Гражданам Украины, пребывающим на территории Запорожской области, после установления их личности выдадут документ о предоставлении временного убежища», – написал он в Telegram-канале.

Согласно документу, лица без гражданства, находящиеся в Запорожской области, смогут получить временное удостоверение личности. Кроме того, граждан Украины и РФ будут регистрировать по их месту жительства или пребывания на территории региона.

Ранее жители города Купянска Харьковской области получили первые российские паспорта, перед этим они приняли присягу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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