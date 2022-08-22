В Запорожской области украинцам без документов решили выдавать временные удостоверения

Органы администрации Запорожской области начнут предоставлять убежище и выдавать временные удостоверения личности гражданам Украины, которые находятся на ее территории, но по каким-либо причинам утратили свои документы, сообщил глава администрации Евгений Балицкий.

«Мной подписан указ о порядке оформления документов гражданам и лицам без гражданства на территории Запорожской области. Это позволит гарантировать соблюдение прав людей, которые по каким-то причинам остались без документов. Гражданам Украины, пребывающим на территории Запорожской области, после установления их личности выдадут документ о предоставлении временного убежища», – написал он в Telegram-канале.

Согласно документу, лица без гражданства, находящиеся в Запорожской области, смогут получить временное удостоверение личности. Кроме того, граждан Украины и РФ будут регистрировать по их месту жительства или пребывания на территории региона.

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