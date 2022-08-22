Стало известно, каким будет Bentley Mulliner Batur

Компания Bentley представила ограниченную версию нового спорткара Bentley Mulliner Batur.

Предложенный автомобиль отличается от предшественников тем, что оснащен самым мощным силовым агрегатом. Вместе с тем британская марка намерена продолжать постепенно сокращать линейку машин с бензиновыми моторами. Новый экземпляр Mulliner Batur получил 6-литровый турбированный агрегат, однако уровень мощности пока засекречен.

Вместе с тем разработчики применили титановые выхлопные патрубки. Всего планируется выпустить 18 экземпляров нового спорткара Mulliner Batur, который будет доступен в продаже от 1,65 миллиона фунтов. Остальные данные озвучат несколько позже.