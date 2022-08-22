 

Стало известно, каким будет Bentley Mulliner Batur

22.08.2022, 16:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Bentley представила ограниченную версию нового спорткара Bentley Mulliner Batur.

Предложенный автомобиль отличается от предшественников тем, что оснащен самым мощным силовым агрегатом. Вместе с тем британская марка намерена продолжать постепенно сокращать линейку машин с бензиновыми моторами. Новый экземпляр Mulliner Batur получил 6-литровый турбированный агрегат, однако уровень мощности пока засекречен.

Вместе с тем разработчики применили титановые выхлопные патрубки. Всего планируется выпустить 18 экземпляров нового спорткара Mulliner Batur, который будет доступен в продаже от 1,65 миллиона фунтов. Остальные данные озвучат несколько позже.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12.21 / Мнение: Стресс-тест

04.01.22 / Люди Х с палочками

09.07.21 / Ремонт принтеров на Сапёрной Слободке

02.07.22 / Блуждающую по трассе Толкалину снес грузовик: Нашли на дороге

28.03.22 / Мнение: Решили этот вопрос самостоятельно

21.06.22 / Мнение: Вы держитесь

02.08.21 / Лорел Хаббард объяснила неудачу на Олимпиаде беременностью

28.06.21 / В Уголовном кодексе появится наказание за разглагольствование

02.06.21 / Уфолог рассказал, для каких целей НЛО используют Луну

23.02.22 / Диетолог Дарья Самойлова рассказала о сгущающих кровь продуктах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика