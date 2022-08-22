Опубликован тизер новой версии Lamborghini Urus

Итальянский бренд Lamborghini намерен выпустить в 2022 году две модификации кроссовера Lamborghini Urus.

Кроме того, в следующем году ожидается поступление на рынок усовершенствованной модели Evo. В Сети доступен официальный тизер, на котором частично продемонстрировали отдельные детали кузова автомобиля. Поклонники могут рассмотреть тахометр, однако остальные части внедорожника скрыты. Под капотом могут применить 4-литровый агрегат с отдачей свыше 640 л.с.

Также модель оснастят более простой передней панелью. В гибридной модификации новый внедорожник сможет похвастаться увеличенной мощностью около 800 л.с. Сроки презентации и цена автомобиля пока не указаны разработчиками.