 

Россияне прощаются с Сергеем Лазаревым

22.08.2022, 16:10, Разное
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Кажется, совсем недавно Сергей Лазарев представил своим поклонникам новое шоу N-Tour, с которым он успел побывать в разных городах России, но время идет очень быстро, и недавнее сообщение от артиста для многих стало неожиданностью. “5 и 9 сентября в Сочи и Анапе – два прощальных концерта шоу N-Tour”, – объявил певец.

Россияне, живущие в Краснодарском крае, готовятся проститься с Сергеем Лазаревым до новых встреч. Да и ждать новых концертов поклонники артиста на юге России, скорее всего, будут недолго, ведь певец еще не показал им новое шоу “Я не боюсь”, с которым он скоро выступит в столице Белоруссии.

Лазарев, готовящийся к поездке за границу, на днях вернулся в Россию. Артист отдыхал на Мальдивах перед тем, как приступить к продуктивной работе. По словам певца, у него запланированы не только концерты, но и различные съемки, участие в проектах. “[Впереди] несколько месяцев без выходных”, – сообщила знаменитость.

Накануне Сергей Лазарев шокировал общественность своей выходкой. Певец слился в страстном поцелуе с подругой – актрисой Екатериной Варнавой – прямо на глазах у толпы. Публика не оценила такую откровенность и буквально распекла артистов за неподобающее поведение. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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