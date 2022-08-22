Захарова назвала планы ЕС по подготовке ВСУ «натаскиванием террористов»

Евросоюз планирует под видом миссии по подготовке бойцов ВСУ натаскивать террористов и нацистских боевиков для Киева, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Надо называть вещи своими именам: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков. 100 лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС обсуждает вопрос создания миссии для подготовки украинских солдат, но не на территории Украины, а в одной из соседних стран.

Ранее Швеция решила направить 120 инструкторов в Британию для обучения украинских военных.

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