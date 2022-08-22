Русской диаспоре Москвы предоставят статус защищаемого законом национального меньшинства

Мэр Москвы Сергей Собянин издал указ о предоставлении русской диаспоре статуса защищаемого законом национального меньшинства – к такому решению его подтолкнула массовая миграция в город выходцев из стран Средней Азии и национальных республик России. Текст постановления опубликован на официальном сайте мэрии.

В пресс-релизе говорится: коренные москвичи всё чаще перебираются в Россию и оседают в её наиболее перспективных районах – исследуют черноморское побережье, осваивают Сибирь с Дальним Востоком. Чтобы поддержать оставшуюся немногочисленную диаспору русских в городе, необходимо в срочном порядке предоставить ей статус национального меньшинства и выдать целый перечень льгот.

Председатель Русской общины Москвы Борис Резник сообщил журналистам, что этого статуса его организация добивалась свыше десяти лет. Теперь удастся воплотить в жизнь многие планы: отремонтировать помещение городского Ансамбля русской песни и пляски, отреставрировать памятник автору музыки на песню «Русское поле» Яну Френкелю, провести Всероссийский Конгресс русских народов и не только.

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