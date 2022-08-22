 

Компания LINCOLN представила концепт автономного электрического купе Model L100

22.08.2022, 14:55, Разное
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Американский автогигант Lincoln официально продемонстрировал беспилотный электрокар L100.

Речь идет о концепте, который призван продемонстрировать внешний вид для будущих серийных электрокаров. Новинка представляет собой возрожденный экземпляр Lincoln Model L 1922 года, который существенно модернизировали с учетом современных реалий. По снимкам видно стеклянный кузов, а также многочисленные световые приборы. Также разработчики исключили классические педали, вместо которых установлена специальная фигура из хрусталя.

На данный момент технические параметры транспортного средства засекречены, однако предполагается повышенная автономность, а также беспилотный характер управления автомобилем.


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