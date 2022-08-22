 

К 2024 году МСД свяжут с трассой М-12

22.08.2022, 14:49, Разное
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Строительство МСД от Лухмановской улицы до трассы М-12 увязано с развитием дорожной сети страны, отметил Бочкарев. По его словам, попасть на федеральную трассу М-12 с Московского скоростного диаметра можно будет без светофоров.

“Наши хорды и диаметры связаны с крупными действующими и перспективными трассами — уже сегодня строятся развязки, путепроводы и эстакады, которые упростят проезд по новым дорогам и создадут более удобные маршруты”, – сказал глава столичного стройкомплекса.

МСД – крупнейший проект Москвы в области дорожного строительства. Магистраль длиной 68 километров объединяет Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды.

Скоростной диаметр распределит транспортные потоки, разгрузит крупные трассы и улучшит связность районов. Движение на МСД станет бессветофорным – попасть из одного конца города в другой можно будет за 40 минут.

Время в пути для автомобилистов сократится от 10 до 50 минут. Строительство скоростного диаметра завершится в следующем году.

Напомним, что в Москве прорабатывается план транспортного развития на период с 2023 по 2032 годы. По нему планируется построить около 600 километров дорог, 117 транспортных сооружений (мосты, эстакады, тоннели), 92 надземных и подземных перехода.


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