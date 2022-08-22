Треугольник молодости: что делать, чтобы восстановить красивую геометрию и подтянуть овал лица

С возрастом кожа лица стареет. Это приводит не только к появлению морщин, но и к опущению тканей. Черты утрачивают четкость и ровные контуры. Такие особенности выдают возраст женщины. Однако ситуацию можно исправить. В статье мы расскажем, что нужно делать, чтобы восстановить красивую геометрию и подтянуть овал лица.

Треугольник молодости: что это такое

Попробуйте мысленно соединить самые выступающие точки лица. Вы получите очертания треугольника. Он будет направлен основанием вверх, если ваше лицо молодое и рельефное. Такая форма получила название “треугольник молодости”.

Если ткани подвергаются возрастным изменениям и опускаются, то треугольник будет смотреть основанием вниз. Это говорит о старении лица. Овал становится нечетким, скулы – размытыми, а веки и брови нависают над глазами. Лицо выглядит узким вверху и широким внизу.

Если вы заметили у себя подобные изменения, то необходимо восстанавливать треугольник молодости. Далее мы расскажем о методах работы с проблемными зонами лица.

Лоб

Морщины на лбу – далеко не единственная проблема возраста. Со временем мышцы в этой области ослабевают и растягиваются. Брови перемещаются вниз, что нарушает линию основания “треугольника молодости”. Эти изменения особенно заметны у женщин с длинной лобной мышцей.

Чтобы восстановить молодое состояние лба, вам потребуется улучшить выработку гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина. Эти вещества составляют каркас кожи. С возрастом их образование значительно уменьшается.

Регулярно делайте пилинги и аппаратные процедуры в салоне. Используйте косметические средства, которые стимулируют кровоснабжение кожи, а также естественную выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Хороший эффект дают массаж лба и фейслифтинг. Такие комплексные меры восстанавливают тонус мышц.

Скулы и щеки

В молодости скулы выглядят высокими и четкими, а щеки – упругими. Переходы между выпуклыми частями отличаются плавностью. В средней части щек заметны объемные жировые пакеты.

Когда лицо начинает стареть, жировые пакеты утрачивают объем и перемещаются вниз. Это приводит к появлению брылей, носогубных складок и бороздки посередине щек. Из-за этих изменений овал выглядит поплывшим.

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Деформация овала лица особенно заметна у людей с тяжелой кожей и большим слоем подкожного жира. Чтобы не допустить этих изменений, нужно стараться не набирать лишний вес. Однако резкое похудение тоже противопоказано, так как оно приводит к обвисанию кожи и тканей.

Восстановить четкость скул и щек сложно, но вполне реально. Этот процесс может занять немало времени, поэтому запаситесь терпением. Вам необходимо использовать антивозрастную косметику с подтягивающим эффектом, а также пройти курс лифтинговых салонных процедур и скульптурного массажа. В домашних условиях вы можете делать альгинатные маски.

Подбородок

Многие женщины не обращают внимания на состояние подбородка. Однако эта зона нередко выдает возраст.

Процесс старения приводит к появлению второго подбородка. Порой он образуется даже у людей с нормальным весом из-за провисания кожи или неправильной осанки.

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Кроме этого линия подбородка теряет заостренность и становится плоской. Из-за этого овал лица выглядит расплывшимся.

Не спешите делать инъекции липолитиков, которые разрушают жир. Эти процедуры не всегда эффективны, особенно в возрасте старше 50 лет. Возможно, что они вам не понадобятся.

В первую очередь нужно обратиться к опытному врачу-косметологу. Он составит план коррекции подбородка с учетом всех индивидуальных особенностей вашего лица. На ранних стадиях укрепить мышцы помогает регулярный массаж.

Губы

Пухлые и четкие губы – важный признак молодости. Если они стали похожи на тонкую ниточку, то лицо выглядит постаревшим даже при четких контурах подбородка, скул и щек.

Самый простой вариант – коррекция губ филлерами. Но ее нужно доверять только квалифицированному специалисту, так как рот – деликатная зона. Эту процедуру придется повторять каждые несколько месяцев, так как ее эффект со временем снижается.

Лучше позаботиться о молодости губ заранее. Регулярно проводите отшелушивающие процедуры, используйте увлажняющие бальзамы и маски. Хороший, но очень короткий эффект дают пламперы – вакуумные приспособления для увеличения объема губ.

Заключение

Чем раньше вы займетесь восстановлением “треугольника молодости”, тем лучше будет эффект. Своевременное обращение к косметологу поможет вам избежать дорогостоящих инъекционных процедур и пластических операций.