Из свеклы, фасоли, кабачка: готовим здоровые веганские спреды из сезонных продуктов

Если хочется чего-то вкусного, но вместе с тем, достаточно легкого, то стоит приготовить веганский спред, который можно есть вместе с ломтиками хлеба, блинами, чипсами. Это здоровое и полезное питание. Есть несколько быстрых и простых рецептов, которые подойдут к совершенно любому случаю и точно придется по вкусу каждому. Вот несколько отличных вариантов спредов, которые стоит попробовать.

Спред с белой фасолью и грибами

Это отличная веганская закуска, которую можно подать даже к праздничному столу. Чтобы ее сделать, нужно взять:

400 г шампиньонов; несколько веточек тимьяна; 2 зубка чеснока; 200 г консервированной фасоли; 1,5 ст. л. масла оливы; несколько капель сока лимона; петрушка; соль и перец.

Грибы нарезать кружочками и обжарить на смазанной маслом сковороде вместе с измельченным зубчиком чеснока и тимьяном. Оставить томиться 10 минут, регулярно помешивая. Снять с огня, когда жидкость из грибов полностью испарится и они начнут подрумяниваться.

Треть грибов оставить. Остальную часть перемешать со вторым зубком чеснока, фасолью, маслом оливы и соком лимона и перебить блендером до состояния пасты. Приправить солью и перцем.

Подавать на тостах, овощах, блинах, украсив петрушкой и оставшимися грибами.

Свекольная паста

В качестве закуски, аперитива, основного блюда и даже десерта можно подавать свеклу. Этот корнеплод может удовлетворить вкусовые пристрастия каждого гурмана.

Свекла богата антиоксидантами, углеводами, минералами, витаминами А, В, С. Из корнеплода можно приготовить вкусную пасту. Для этого потребуется:

3 красных вареных свеклы; 1 лук-шалот; 1-2 ст. кукурузного крахмала; 1-2 ст. л. меда; соль и перец.

Очистить и порезать лук. Затем перебить его в блендере со свеклой и другими ингредиентами до получения кремообразной массы.

Готовый спред хранить в холодильнике. Подавать можно с блинами или сырыми овощами. Срок хранения составляет 2-3 дня в плотно закрытой пищевой пленкой посуде.

Паста из чечевицы

Это достаточно вкусный и сытный спред, который станет отличным вариантом перекуса. Для его приготовления потребуется:

200 г красной чечевицы; 1/2 зубка чеснока; 1 ст. томатного соуса; 1 ст. л. куркумы; 1 ч. л. карри; 1 ч. л. тмина или кориандра; сок 1/2 лимона! 1/2 моркови; 1/2 ч. л. свежего имбиря, порезанного кубиками; масло оливы; петрушка; соль и перец.

Изначально чечевицу промыть и положить ее в кастрюлю с примерно 600 мл холодной воды. Довести до кипения и добавить порезанную кубиками морковь. Оставить вариться примерно 20 минут.

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Тем временем обжарить чеснок с небольшим количеством масла оливы и специями.

Слить воду с чечевицы и положить в кастрюлю. Добавить томатный соус, перемешать и готовить 5 минут. Приправить и полить соком лимона. Перемешать и дать остыть. При желании добавить немного петрушки. Подавать с питой или безглютеновыми лепешками.

Икра из баклажан

Если хочется приготовить легкий спред с нотками Ближнего Востока, то это просто отличный вариант. Для этого блюда потребуется:

2 средних баклажана; 1-2 ст. л. тахини; сок 1 лимона; 1/2 зубка чеснока; масло оливы первого отжима; семена кунжута! гранат; петрушка; соль и перец.

Духовку разогреть до 200 градусов. Баклажаны вымыть, разрезать вдоль пополам. При помощи ножа нарезать мякоть в виде сетки. Выложить ломтики баклажан на противень, застеленный пергаментом и готовить 30 минут, пока мякоть не подрумянится и не будет легко отделяться от кожи.

Баклажаны выложить в комбайн, добавить тахини, сок лимона, чеснок, соль, перец. Влить немного масла оливы и воды.

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Подавать готовую икру, посыпав кунжутом, петрушкой, зернами граната.

Веганская паста из кабачков

Это довольно простая и легкая закуска, которую можно быстро приготовить самостоятельно. Для этого потребуется:

2 больших кабачка! 4 зубка чеснока; 2-3 ст. л. масла оливы; свежий базилик; соль и перец.

Духовку разогреть до 200 градусов. Кабачки вымыть и срезать кончики, прежде чем нарезать их кубиками. Затем выложить их в форму для запекания вместе, с чесноком （с кожурой）. Налить немного масла оливы и приправить. Запекать 20-30 минут. Дать остыть.

Очистить и мелко порезать чеснок и кабачки. Добавить свежий базилик, соль, немного масла оливы и продолжать измельчать ножом. Должна получиться паста. Охладить и подавать вместе с брускеттами.

Безлактозная паста из засахаренных помидор

Это довольно оригинальная и необычная закуска, которая многим придется по вкусу. Чтобы сделать ее, нужно взять:

1 кг помидоров черри; листья базилика; 5 веточек свежего тимьяна; 2 веточки свежего розмарина; 2 зубка чеснока; 1 ст. тростникового сахара; 2 ст. кедровых орехов; семена фенхеля; масло оливы; соль и перец.

Духовку разогреть до 210 градусов с конвекцией. Вымыть и нарезать помидоры. Разложить их на противне срезом вверх и между ломтиками поместить чеснок. Приправить солью и перцем. Посыпать сахаром, тимьяном, розмарином и фенхелем.

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Налить немного масла оливы. Запекать 20 минут. Выключить духовку, не вынимая томаты. Открыть дверцу, чтобы выпустить немного пара и снова закрыть ее. Оставить так на 10 минут.

Затем собрать помидоры с соком и чеснок. Убрать травы и перемешать томаты вместе с кедровыми орешками, базиликом и маслом оливы. При надобности добавить немного холодной воды. Приправить и поставить в холодильник до подачи на стол.

Паста из редиса, моркови и кокоса

Для приготовления этой вкусной веганской пасты потребуется:

1 пучок редиса; 2 небольшие моркови; 1 зубок чеснока; 200 г веганского сыра; 50 г тертого кокоса; 20 соленых орешков; 2 ст. л. горчицы; соль и перец; укроп.

Обрезать у редиса кончики и хорошо промыть корнепрлод. Натереть на терке. Очистить морковь и потереть на терке. Перемешать все это с веганским сыром.

Очистить и измельчить чеснок, добавить к овощам. Туда же положить горчицу, тертый кокос и измельченный арахис. Посолить и поперчить. Охладить закуску в течение 30 минут. Посыпать укропом и подавать с сырыми овощами.