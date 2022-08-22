Мнение: О ходе СВО. 21.08.2022

Ответы на вопросы о ходе СВО для канала военкора Юрия Котенка.

О ходе СВО. 21.08.2022

— Попытки проникновения БПЛА в Крым — это "прощупывание" ПВО перед будущими ударами или, скорее, переход к тактике йеменских хуситов — постоянные "укусы", часть из которых будет наносить ощутимый урон?

— На мой взгляд, идет прощупывание возможностей ПВО Крыма. Объективную информации о ее работе снимают технические средства НАТО для последующего анализа и поиска потенциальных уязвимостей.

Попутно решаются задачи пропагандистского характера, связанные с самим фактом атаки на Крым при копеечном или полностью отсутствующем ущербе. Такие атаки при полной поддержке НАТО, безусловно, будут продолжаться.

Пустые угрозы Медведева про "судный день" в случае атак на Крым НАТО демонстративно игнорирует, считая их несущественными. Следует готовиться к отражению новых атак, а также усиливать контртеррористический режим в Крыму.

— Ваша оценка визита Эрдогана во Львов. Как сами турки видят свою роль на данном этапе?

— Эрдоган не смог добиться многого в силу того, что основные рычаги управления Украиной находятся в руках США. Эрдоган продолжает попытки продать себя в качестве главного посредника по Украине, но это не особо нужно России и совсем не нужно США, поэтому посреднические потуги турка и дают околонулевой выхлоп. Тем не менее, он продолжает исполнять свою партию, сохраняя роль самостоятельного игрока в украинском конфликте.

Пока что главная выгода Турции — это роль транспортного и торгового хаба между Россией и Западом, что позволяет смягчать уровень текущего кризиса в турецкой экономике.

— 20 августа в Мариуполе попытались взорвать мэра города Иващенко. Как снизить активность бандеровского подполья на освобожденных территориях?

— Теракты на освобожденных территориях, безусловно, будут продолжаться ровно в той мере, в какой контртеррористические органы будут это позволять и допускать.

Ситуация требует усиления режима КТО на освобожденных территориях и в приграничных областях, признания СБУ и ГУР МОУ террористическими организациями с усилением удара по инфраструктуре и персоналиям террора.

Также желательно создать некий аналог СМЕРШ с расширенными полномочиями (с подчинением либо СБ РФ, либо ФСБ) для действий, идентичных действиям легендарной организации времен ВОВ.

— Насколько адекватной является точка зрения, что США, в отличие от Великобритании, нацелены не на дальнейшую эскалацию на Украине, а на замораживание конфликта с перспективной его перехода в "индо-пакистанский" формат?

— Считаю эту точку зрения ошибочной. США и Британия действуют в рамках курса на интенсификацию конфликта, поэтому ставки регулярно повышаются, а США остаются крупнейшим поставщиком вооружений на Украину, причем их номенклатура расширяется.

Возможной точкой бифуркации для политики США могут стать промежуточные выборы в Конгресс с ожидаемым поражением демократов, что превратит администрацию Байдена в "хромую утку". Но пока до выборов еще есть время, США будут продолжать повышать градус эскалации отношений с РФ и Китаем, балансируя на грани прямой войны.

— Что стоит за негативными публикациями о Зеленском в западной прессе? Какая фигура в украинских элитах может оказаться более удобной для внешних игроков, контролирующих киевский режим?

— Это следствие внутренней борьбы в США, где некоторые группы влияния бьют по Зеленскому как марионетке демократов, отсюда и его частая критика на республиканских ресурсах. Кроме того, США таким образом постоянно напоминают, что он не более чем марионетка. Данная критика показывает, что Зеленский не является незаменимым.

На запасном пути могут стоять фигуры вроде Порошенко, Авакова, одного из генералов ВСУ или СБУ. Но при любой фигуре марионеточная суть такого режима не изменится. С точки зрения США такая замена — лишь замена шестеренки в механизме колониальной администрации.

— Замминистра обороны Польши пригрозил ответом НАТО на размещение в Калининградской области гиперзвуковых ракет "Кинжал". Это частное заявление или позиция Альянса? Почему именно "Кинжалы" вызывают такую болезненную реакцию?

— Помешать размещению гиперзвуковых ракет в Калининграде НАТО иным способом, кроме войны, не может. Россия в полном праве размещать в Калининграде подобные вооружения, которые не ограничены какими-либо договорами.

Волнения по поводу "Кинжалов" связаны с тем, что существующие системы ПВО на вооружении стран НАТО несостоятельны в противоборстве с такими ракетами (прогресс в этой области, согласно американским экспертам, ожидается не ранее второй половины 20-х гг.).

Важно помнить, что "Кинжалы" появились в Калининграде именно в ответ на действия НАТО, а не наоборот. Волнения по их поводу показывают, что это был достаточно неприятный для НАТО шаг.

— Прибалтийские лимитрофы продвигают наиболее жесткую позицию в отношении России. Есть ли вероятность военных провокаций со стороны данных государств?

— В среднесрочной перспективе я бы не исключал каких-либо локальных провокаций на границе РФ с прибалтийскими лимитрофами, а также возобновления угрозы блокады Калининграда.

Кроме того, будет проводиться максимально русофобская политика с уничтожением памятников и преследованием русского населения, русского языка и русской культуры. Полагаю, эти режимы надо на официальном уровне признать нацистскими. Иного смысла существования этих псевдогосударств, кроме как выступать военным плацдармом против России, не прослеживается.

https://t.me/boris_rozhin – цинк

PS. На фото пачка документов убитых ВСУшников на Артемовском направлении.

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