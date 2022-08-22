 

Boulevard Voltaire – «мы платим за ваши ошибки» — французский политик ответил на призыв Макрона «заплатить за свободу»

22.08.2022, 13:46, Разное
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Экс-глава профсоюза комиссаров Национальной полиции и региональный политик Оливье Дамьен отреагировал на призыв Эммануэля Макрона к французам «согласиться заплатить цену за свободу» на фоне украинского конфликта. Как заметил экс-полицейский в открытом письме на страницах Boulevard Voltaire, граждане Франции уже несколько десятилетий платят, но не за свободу, а за ошибки руководства страны. И оправдывать новые жертвы конфликтом, который не имеет к французам отношения, недостойно, уверен автор.


AP

Почётный дивизионный комиссар Национальной полиции Франции, экс-глава профсоюза комиссаров Национальной полиции Оливье Дамьен, который в настоящее время является членом регионального совета региона Бургундия—Франш-Конте, отреагировал на призыв Эммануэля Макрона к французам «согласиться заплатить цену за свободу» в условиях украинского конфликта. Как отмечает политик в открытом письме главе государства, опубликованном на страницах Boulevard Voltaire, за этой просьбой, вероятно, скрываются «все финансовые, экономические и социальные трудности, которые в ближайшие месяцы добавятся к тем, что уже знакомы» французам.

Как напоминает Дамьен, жители Франции на протяжении нескольких десятилетий не прекращают «платить за ошибки, непоследовательность и недальновидность» руководства страны не только своими средствами, но и своими свободами, при том, что их положение или дел положение в мире никогда по-настоящему не улучшается.

«Вы неоднократно демонстрировали все своё презрение к этому народу, который, тем не менее, доверял вам. И сегодня, под предлогом конфликта, который их никоим образом не касается, вы смеете просить их снова отказаться от того, что принадлежит им по праву», — негодует автор письма, добавляя, что отказывается платить цену, о к которой говорил Макрон.

При этом Дамьен подчёркивает, что, как и многие французы испытывает «огромное сострадание к украинскому народу», однако сопереживает и русскому народу, «который видит, как его дети гибнут в конфликте, который можно было бы предотвратить».  «Который вы могли бы помочь предотвратить», — уточняет он, обращаясь к Макрону.

Как напоминает политик, предки современных французов не уставали бороться за свободу и умирать за неё, своей жертвой  превратив Францию в  великую страну, «несущую бесценные универсальные ценности».

«Господин Президент, сегодня французы ожидают от вас не того, что вы будете побуждать их к новым и непрекращающимся жертвам. Они хотят, чтобы вы оправдали их надежды. Они хотят, чтобы вы защищали их и отстаивали их интересы. Однако свобода, которую вы им описываете, — просто новая форма рабства», — заключает автор.

 


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