 

Боррель не поддержал идею полного запрета на визы для россиян в ЕС

22.08.2022, 13:35, Новости дня
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает идею полного запрета на выдачу виз гражданам России.

«Это очень противоречивое предложение… Некоторые страны уже приняли определенные меры в этой связи, другие не собираются это поддерживать. Я думаю, что запретить въезд всем россиянам нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно», – сказал он на международной конференции в испанском городе Сантандер, передает РИА «Новости».

При этом Боррель добавил, что крупнейшим российским бизнесменам не стоит разрешать въезд в ЕС, «но есть много россиян, которые хотят покинуть страну, которые не готовы там находиться в такой ситуации. Мы не можем закрывать дверь перед такими россиянами, я не думаю, что это хорошая идея».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что идея о запрете для всех российских граждан на въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики.

Напомним, главы министерств иностранных дел стран ЕС обсудят визовые ограничения против РФ на неформальной встрече в Праге 30–31 августа.

В ЕК заявили, что государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что шаги Евросоюза по визовой дискриминации россиян не останутся без должной реакции Москвы, о соответствующих мерах скоро станет известно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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