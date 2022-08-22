Боррель не поддержал идею полного запрета на визы для россиян в ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает идею полного запрета на выдачу виз гражданам России.

«Это очень противоречивое предложение… Некоторые страны уже приняли определенные меры в этой связи, другие не собираются это поддерживать. Я думаю, что запретить въезд всем россиянам нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно», – сказал он на международной конференции в испанском городе Сантандер, передает РИА «Новости».

При этом Боррель добавил, что крупнейшим российским бизнесменам не стоит разрешать въезд в ЕС, «но есть много россиян, которые хотят покинуть страну, которые не готовы там находиться в такой ситуации. Мы не можем закрывать дверь перед такими россиянами, я не думаю, что это хорошая идея».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что идея о запрете для всех российских граждан на въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики.

Напомним, главы министерств иностранных дел стран ЕС обсудят визовые ограничения против РФ на неформальной встрече в Праге 30–31 августа.

В ЕК заявили, что государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что шаги Евросоюза по визовой дискриминации россиян не останутся без должной реакции Москвы, о соответствующих мерах скоро станет известно.

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