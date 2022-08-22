 

Женщина «заказала» убийство сына в Подмосковье

22.08.2022, 13:35, Новости дня
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В Московской области женщина намеревалась заказать убийство собственного сына, ее разоблачили, сообщили в ГСУ СК по региону.

«По данным следствия, в период с мая по август 2022 года обвиняемая из личной неприязни к своему сыну стала подыскивать исполнителя для совершения его убийства. О данных преступных намерениях женщины стало известно оперативным сотрудникам ГУ МВД РФ по Московской области и дальнейшие ее действия происходили под контролем правоохранительных органов», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что подозреваемая – 1954 года рождения, ее сын – 1983 года рождения.

Подозреваемая у дома городском округе Электрогорск встретилась с мужчиной, выступившим в роли исполнителя убийства, она передала ему деньги в размере 3 тыс. рублей для закупки наркотиков, которые нужно было ввести в организм жертвы, инсценировав передозировку наркотиками, а также ключи от квартиры для проникновения в жилище.

«18 августа для подтверждения факта совершенного убийства «исполнитель» передал женщине в качестве доказательства убийства паспорт ее сына, фото с изображением тела потерпевшего, а также вернул ключи от квартиры, после чего она была задержана сотрудниками ОУР МО МВД РФ «Павлово-Посадский», – указали в СК.

Следователи осмотрели место происшествия, допрошены свидетели, потерпевший и обвиняемая. Женщина дала признательные показания и сообщила об обстоятельствах совершенного преступления.

Ей предъявили обвинение в организации убийства, суд избрал ей меру пресечения в виде ареста.

В декабре в Москве вынесли приговор местной жительнице за убийство супруга, с которым они разводились, также вынесены приговоры нанятым ею убийцам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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