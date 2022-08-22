 

В Германии жестко ответили экс-послу Украины Мельнику после напутствия преемнику

22.08.2022, 13:35, Новости дня
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Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали рекомендации бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника преемнику придерживаться двойственной стратегии в отношениях с немецкими политиками, назвав его неблагодарным.

«Моя солидарность с Украиной пошла на убыль после заявлений посла Мелинка. Он причинил своему отечеству большой вред. Его преклонение перед Стефаном Бандерой открыло мне глаза», – написала Susanne E, передает РИА «Новости».

«Тон господина Мельника в очередной раз неверный! Я воспринимаю слово «элита» в связи с немецкой политикой как оскорбление», – отметил Christoph P.

«Абсолютно заблуждающийся посол без совести и без благодарности за все, что было и делается здесь для Украины», – возмутился Ichund D.

«Я не могу поверить, как Германия позволяет Украине танцевать у себя на носу, а затем смиренно поддерживает ее», –  удивился Lukas E.

«Чуть больше скромности не повредило бы господину Мельнику. Не мы, а вы хотите что-то от нас!», – резюмировал Hans D.

Ранее скандально известный украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что оставит свой пост и покинет Германию 14 октября.

Своему преемнику Мельник посоветовал придерживаться двоякой стратегии. С одной стороны, отметил он, нового посла Украины «должны как можно скорее принять как дипломата», а потому следует быть «милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии для Украины», особенно на фоне усталости от темы событий в Украине и «на фоне этой преувеличенной дискуссии о холодной зиме».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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