В кемеровской ИК-77 появилась первая в мире швейная артель, состоящая из разработчиков компьютерных игр

В исправительной колонии №77 в Кемерово появилась первая в мире швейная артель, которая целиком состоит из заключённых, ранее работавших в сфере разработки компьютерных игр.

Отдел инноваций ФСИН объясняет цель этого эксперимента: необходимо установить, способны ли такие люди к конструктивному труду.

Двадцать пять человек, участвующих в работе артели, были задержаны и осуждены в рамках национального проекта «Труд 2.0», предусматривающего снижение стоимости труда и своеобразную «конверсию» – IT-специалистов попытаются задействовать в «настоящих» профессиях, которые нужны стране и обществу.

Первые результаты оказались разочаровывающими, признают источники во ФСИН. Игровым разработчикам предоставили готовую выкройку рукавицы, однако они решили сделать на её основе свой проект. В результате через неделю работы артель показала начальству один-единственный прототип рукавицы, сшитый из двух десятков лоскутов, в котором насчитывается шесть отверстий разной площади, а также присутствуют обломки игл. Рукавица по неизвестным причинам сделана под руку на семь пальцев, но реально уместить в неё можно только три пальца. Наконец, при резких взмахах рукой тыльная сторона рукавицы даёт странный визуальный эффект – она словно проваливается под кожу на доли секунды, а также мигает и плывёт. Как это происходит, никто не может объяснить.

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