Электрический Ford Mustang появится на рынке примерно в 2028 году

Новая версия спорткара Ford Mustang появится в продаже в 2023 году.

Предполагается, что на рынок впервые выйдет модификация с газовой системой. Что касается электрической версии спорткара Ford Mustang, то эксперты прогнозируют ее поступление на рынок к 2028 году. Вместе с тем официальная премьера транспортного средства состоится в рамках автосалона в Детройте.

Эксперты высказывают мнение, что новый Ford Mustang получит прежнюю архитектуру. Что касается производительности модели, пока эти сведения засекречены. Внешний вид кузова могут частично видоизменить для более привлекательного вида газовой модификации спорткара Ford Mustang.