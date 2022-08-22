 

200 волонтеров и 90 регионов: на Поклонной горе прошел флешмоб “Россия объединяет”

22.08.2022, 13:25, Разное
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В акции “Россия объединяет” участвовали представители всех регионов РФ. Они привезли с собой полотна в цветах российского флага. На каждом кусочке они написали свои добрые пожелания соотечественникам, сообщает телеканал “Москва 24”.

В течение дня на Поклонной горе пройдут еще два флэшмоба. Кульминацией празднования станет большой концерт с участием звезд российской эстрады.

Концерт начнется в 17:00. Перед зрителями выступят группы “Чайф”, “Калинов мост”, “7Б”, “Земляне”, Александр Скляр, Сергей Бобунец, Светлана Сурганова и другие. Вход бесплатный.

Ко Дню флага более 60 мероприятия подготовили культурные площадки Москвы. Например, в сети кинотеатров “Москино” покажут легендарные советские фильмы. В культурных центрах выступят юные артисты, а в парках – ансамбли народных песен и джазовые коллективы.

В ночь на понедельник в столице прошел автопробег 300 автомобилей в цветах российского флага. Праздничный заезд начался в 23:30 и завершился в 01:00. Подготовиться к мероприятию помогали активисты молодежного сообщества “STOлица”.

День государственного флага учрежден указом президента Бориса Ельцина от 20 августа 1994 года.


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