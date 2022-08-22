 

Как почистить кожу лица манной крупой: никаких прыщей и черных точек

22.08.2022, 13:15, Разное
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Чистка лица манной крупой делает кожу матовой и ровной, помогает избавиться от прыщей и черных точек.

Любой скраб для лица состоит из основы и абразивных частиц. Основу подобрать довольно просто, а вот к выбору абразивных частиц нужно подойти более серьезно, потому что они играют очень важную роль. Эти частицы должны не только хорошо очищать кожу, но еще и не повредить ее.

Очень важно регулярно ухаживать за кожей, независимо от того, какое сейчас время. Летом, осенью, зимой и весной кожу необходимо не только питать и увлажненять, но и периодически освобождать от отмерших клеток. Скрабы для кожи можно приготовить своими руками из простых ингредиентов.

Приготовление скраба из манной крупы

Манка – достаточно хорошее абразивное средство. Она также содержит марганец, цинк, кальций, железо, витамины группы В, витамины Е, РР и т.д. Скраб для кожи из манки получается мягким и нежным. Его можно использовать для лица, шеи, зоны декольте. Если добавить в него немного теплого масла (можно взять персиковое или кунжутное), им можно аккуратно очищать кожу вокруг глаз.

Чтобы сделать скраб для лица, шеи и зоны декольте, нужно нагреть оливковое масло, соединить его с манной крупой и капнуть пару капель эфирного масла. Этот скраб отлично подходит для сухой кожи.

Для удаления с лица черных точек, следует смешать одну чайную ложку манки и пару чайных ложек меда. Тщательно перемешать, нанести и очистить кожу легкими движениями пальцев.


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