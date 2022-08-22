Американский политолог – США пытаются затянуть украинский конфликт с целью дестабилизации региона

Соединённые Штаты пытаются затянуть конфликт на Украине, чтобы дестабилизировать регион и подорвать экономику своих «союзников», таких как Германия, заявил в интервью Press TV американский политолог Дэн Ковалик. По его словам, у США нет друзей, есть только интересы, причём главный интерес Вашингтона состоит в том, чтобы «быть единственной сверхдержавой».



AP

США пытаются затянуть украинский конфликт, чтобы дестабилизировать регион, заявил американский политолог Дэн Ковалик в интервью Press TV, комментируя недавнее выступление Владимира Путина на эту тему.

«Конечно, США пытаются затянуть конфликт на Украине, чтобы дестабилизировать регион», — отметил он.

При этом, как пояснил Ковалик, США восемь лет провоцировали этот конфликт, чтобы втянуть Москву в вооружённое противостояние, которое бы «подорвало и потенциально уничтожило Россию»

«Именно это Збигнев Бжезинский делал в Афганистане в 1970-х и 80-х годах, втягивая СССР в разрушительный конфликт в Афганистане. И эта стратегия работала довольно хорошо. Но теперь мы видим, что США нацелены на дальнейшую дестабилизацию, желая также подорвать экономику своих «союзников», таких как Германия. Видите ли, у США нет друзей; у них есть только интересы», — добавил политолог.

По его словам, главный интерес Вашингтона состоит в том, чтобы «быть единственной сверхдержавой».

«Таким образом, даже его собственные союзники должны быть приведены к повиновению, чтобы не позволить им бросить вызов такому положению дел. И на деле не кто иной, как Генри Киссинджер предупреждал об этом, заявляя: «Быть ​​врагом США опасно, а быть другом — фатально». И очень плохо, что такие страны, как Германия и Украина, которых США сейчас приносят в жертву ради подрыва России, так и не поняли этого», — подчёркнул Ковалик.