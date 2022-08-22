 

Терапевт назвала способы уберечь суставы от старения

22.08.2022, 12:16, Разное
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Врач-терапевт Ирина Андреева пояснила о способах уберечь суставы от старения. Для сохранения здоровья необходимо соблюдать пять советов, доступных каждому.
Ухудшение здоровья суставов появляется у разных людей в зависимости от особенностей их организма. Это может быть опухание, повышение чувствительности или ухудшение подвижности. В ряде случаев при заболевании наблюдаются воспаления, особенно у людей пожилого возраста. Чтобы избежать такой ситуации, следует соблюдать рекомендации терапевта Ирины Андреевой, которая заверяет, что улучшить функционирование суставов можно в любом возрасте.

Нарушения гладкой хрящевой оболочки суставов, затруднение движений, возникающие скованность или боль сигнализируют о возможном риске развития артрита. Чаще всего он поражает суставы в позвоночнике, бедрах, руках и коленях. Опасность развития болезни повышается у людей старше 40 лет, здоровье суставов улучшит снижение массы тела и борьба с воспалениями, поскольку их стимулирует именно лишняя жировая ткань. Также важно сохранять физическую активность и правильную осанку.

При уже начавшихся заболеваниях помогут своевременные лечебные процедуры. Так, ревматоидный артрит могут остановить уколы, которые делают прямо в сустав. Для упражнений стоит выбрать те комплексы, которые направлены на поддержку подвижности. Оптимально будет комбинировать ходьбу, приседания, плавание и растяжку.

Важно придерживаться правильного питания, в рацион необходимо добавлять свежие фрукты, овощи, бобовые, жирную рыбу, бобовые и семечки. Сохранить правильную осанку необходимо стараться всегда, как дома, сидя на диване, так и за рабочим столом или в водительском кресле. Чтобы улучшить баланс, необходимо ежедневно стоять на одной ноге поочередно как минимум одну-две минуты.


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