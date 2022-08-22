Названы 7 вызывающие скачки сахара в крови фрукты

Медики назвали наиболее вредные для диабетиков фрукты. Как оказалось, 7 из них способны вызывать резкие скачки сахара в крови.

Обычно нарушения метаболизма связывают с излишним весом или недостаточным уровнем физической активности. Фрукты же даже рекомендуют добавлять в рацион людям с диабетом. Многие эксперты рекомендуют использовать сладкие дары природы в качестве перекуса однако такой совет будет полезен не всем. 7 видов таких плодов могут быть опасными для лиц, страдающих сахарным диабетом. Проблема заключается в том, что в них повышен гликемический индекс.

При диабете, как хроническом заболевании, пациент должен соблюдать меры безопасности и самостоятельно следить за уровнем сахара. Поэтому из меню следует убрать такие фрукты, которые желудочно-кишечный тракт переваривает очень быстро. Это приводит к повышению количества глюкозы в крови.

Специалисты не рекомендуют страдающим диабетом употреблять в пищу апельсины и бананы. Не следует есть также виноград или производный от него изюм, советуют исключить из меню также апельсины и манго. Слишком высок гликемический индекс и в грушах, а также финиках, что тоже делает их нежелательными на столе лиц с расстройствами обмена веществ. Низкий скоростью усвоения углеводов отличаются овощи, бобовые, в том числе чечевица, а также цельнозерновые продукты. Их медики рекомендуют к употреблению для больных диабетом.