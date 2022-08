Диетолог назвала доступные продукты для устранения проблем с кишечниками

Диетолог Джен Брюнинг перечислила продукты, помогающие устранить проблемы с кишечником. Советы эксперта опубликовало издание Eat This, Not That!, в них рекомендуется употреблять определенные напитки, доступные каждому человеку.

Потребляемые человеком пища и напитки влияют на работу его организма, регулируя рацион можно как улучшить функционирование органом и систем, так и привести к проблемам. Диетолог рекомендует составлять меню с учетом включения в него улучшающих микробиом продуктов. Совокупность обитающих в организме грибков, микробов и бактерий влияют на большинство жизненных процессов.

Правильно подобранные напитки на завтрак помогут не только взбодриться, но и сохранить здоровье кишечника. Представитель Академии питания и диетологии Джен Брюнинг, напоминает о важности питья утром, так как после пробуждения организм обезвожен. Например, включение льняных семян или чиа в смузи насытит кишечник полезными пробиотиками.

Также в Eat This, Not That! Советуют пить по утрам качественный кофе, однако при этом он должен быть без добавления сливок или сахара. Такой бодрящий напиток способствует улучшению пищеварения. Отличным выбором будет и обычный томатный сок, благодаря высокому содержанию в нем клетчатки. Она очень важна для налаживания работы ЖКТ, что поможет устранить проблемы со стулом, устранить запоры и другие подобные расстройства.