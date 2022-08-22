В КНР новый кроссовер JETOUR DASHENG вышел в продажу

На китайском рынке начали принимать предварительные заказы на новую модель кроссовера Jetour Dasheng.

Предложенный экземпляр получит одновременно несколько версий с гибридной системой. В базовой комплектации установили 1,6-литровый турбированный агрегат на 197 л.с. Что касается гибридной модификации паркетника Jetour Dasheng, то он получит электромотор, с которым общая отдача будет достигать 326 л.с.

По внешнему виду кузова Jetour Dasheng известно о применении безрамочной радиаторной решетки, двухуровневой головной оптики и выдвижных боковых ручках. Разработчики не стали применять хромированные вставки на кузове, сохранив более агрессивный вид кроссоверу.