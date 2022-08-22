 

Какие квартиры в Москве покупают чаще всего

22.08.2022, 12:00, Разное
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Эксперты назвали самые востребованные типы квартир в столице. Как оказалось, двушки в новостройках разлетаются, как горячие пирожки. Об этом сообщил директор “КОРТРОС-Москва”.

По словам Дмитрия Железнова, двухкомнатные квартиры являются наиболее оптимальным вариантом для молодых семейных пар и семей с новорожденным ребенком. Двушки относятся к наиболее доступному типу жилья, а потому пользуются высоким спросом. Кроме того, такую жилплощадь легко перепродать, если появится необходимость. Так, покупка двухкомнатной квартиры – отличная возможность сохранить средства при относительно небольших вложениях.

Стоит отметить, что это статистика не распространяется на сегмент премиум-класса. Так, говоря об элитных новостройках, тяжело выделить какой-то один наиболее популярный тип жилья. Например, среди инвесторов популярнее однокомнатные квартиры и студии, а те, кто приобретает жилплощадь для себя, смотрят в сторону двухкомнатных и трехкомнатных квартир.

Кстати, после начала пандемии коронавируса люди чаще начали приобретать недвижимость для себя. Но при этом стала важна возможность перепродажи недвижимости в будущем


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