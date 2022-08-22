Мнение: Тематический дом цветного человека

Тематический дом цветного человека

Тематический Дом цветного человека (Person of Color Theme House) — это частный жилищный кооператив за пределами кампуса для студентов Калифорнийского университета в Беркли. Он предназначен для «цветных студентов с низким уровнем дохода, первого поколения, иммигрантов и маргинализированных студентов».

Но вы даже не можете приводить белых людей в места общего пользования. Вы должны предупредить жильцов, если хотите привести белых людей в дом: «Многие члены POC переехали сюда, чтобы иметь возможность избежать насилия и присутствия белых, поэтому уважайте их решение избегать, если вы приводите белых гостей».

Кооперативами в Беркли управляют частные домовладельцы.

Из решения колледжа:

Согласно фотографии правил для гостей, недавно опубликованной на Reddit, белым гостям запрещено посещать места общего пользования в Доме цветного человека, варианте жилья для студентов Беркли за пределами кампуса.

В разделе, озаглавленном «Гости в местах общего пользования», говорится: «Гости допускаются в места общего пользования, но, пожалуйста, не забывайте, что в комнате могут находиться члены семьи. Белые гости не допускаются в места общего пользования (см. введение)».

В вводной части правил POC House говорится, что многие жильцы переехали туда, «чтобы иметь возможность избежать насилия и присутствия белых». Когда студенты приводят гостей, правила предписывают им объявить об этом в гостевом чате дома и отметить, «если они белые».

Но нежеланными гостями являются не только белые.

«Избегайте приводить родителей/членов семьи, которые выражают фанатизм», — говорится далее в правилах. «Гомосексуалисты, чернокожие и представители коренных народов не должны избегать мест общего пользования из-за гомофобных или расистских родителей/членов семьи».

http://newsstreet.ru/blog/31907.html – цинк

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