Зачем наврали Славе? – Личное мнение

Певица грубым голосом Слава обрадовала всех тем, что кардинально улучшилась. В интервью изданию Супер исполнительница поведала, что диеты и спорт — фигня, зато всё лишнее можно исправить пластической операцией.

Вот такое вот ноу-хау!



Фото: Соцсети

«Да, и на верьте всему, что говорят наши звезды! Мол, все на спорте, на диетах. Почти все переделанные за исключением единиц. Народ смотрит на них, изнуряет себя диетами, а эффекта нет. Это нечестно!»

Вы всё врёте, и это нечестно, да.

Что же случилось со Славой, и почему она не верит в занятия спортом и в правильное питание? Всем помогает, а ей нет? Слава объяснила и это:

«Говорила себе: «Сядь ты на диету, добавь спорт и через 2 месяца все уйдет!» Но я не выдерживала. Все заканчивалось ровно через неделю: затяжной стресс и ненормированный график усугублялись обжорством и алкоголем».

Действительно, если заниматься собой неделю, а потом всё бросить, зажрать спорт обжорством и запить его алкоголем, то на голубом глазу можно и заявить: вы всё врёте!

Конечно, врёте, а как иначе?

Вы красивые, потому что занимаетесь спортом? Врёте. Нет лишнего веса, потому что следите за питанием? Врёте. Лицо выглядит лет на 10 свежее, потому что не бухаете? Врёте!

А вот Слава умная и честная женщина. Подрезала лишнее и никому не врёт.

Вот, правда, без изменения образа жизни все эти «подрезания» бесполезны. Если стресс заедать и запивать, всё отрезанное вернётся на место и очень быстро.

Что тут можно сказать исполнительнице? Разве что тост какой, а остальное — бесполезно.

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