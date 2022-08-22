 

Зачем наврали Славе? – Личное мнение

22.08.2022, 11:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Певица грубым голосом Слава обрадовала всех тем, что кардинально улучшилась. В интервью изданию Супер исполнительница поведала, что диеты и спорт — фигня, зато всё лишнее можно исправить пластической операцией.

Вот такое вот ноу-хау!


Фото: Соцсети

«Да, и на верьте всему, что говорят наши звезды! Мол, все на спорте, на диетах. Почти все переделанные за исключением единиц. Народ смотрит на них, изнуряет себя диетами, а эффекта нет. Это нечестно!»

Вы всё врёте, и это нечестно, да.

Что же случилось со Славой, и почему она не верит в занятия спортом и в правильное питание? Всем помогает, а ей нет? Слава объяснила и это:

«Говорила себе: «Сядь ты на диету, добавь спорт и через 2 месяца все уйдет!» Но я не выдерживала. Все заканчивалось ровно через неделю: затяжной стресс и ненормированный график усугублялись обжорством и алкоголем».

Действительно, если заниматься собой неделю, а потом всё бросить, зажрать спорт обжорством и запить его алкоголем, то на голубом глазу можно и заявить: вы всё врёте!

Конечно, врёте, а как иначе?

Вы красивые, потому что занимаетесь спортом? Врёте. Нет лишнего веса, потому что следите за питанием? Врёте. Лицо выглядит лет на 10 свежее, потому что не бухаете? Врёте!

А вот Слава умная и честная женщина. Подрезала лишнее и никому не врёт.

Вот, правда, без изменения образа жизни все эти «подрезания» бесполезны. Если стресс заедать и запивать, всё отрезанное вернётся на место и очень быстро.

Что тут можно сказать исполнительнице? Разве что тост какой, а остальное — бесполезно.

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01.22 / Поступь истуканов

08.09.20 / Европарламент признал Ефремова узником совести

11.11.20 / Молот Люцифера – супервулканы

02.03.22 / Глаза будут выразительнее. Выбираем правильный макияж для любой формы

19.08.22 / Квартиры в Новой Москве подорожали на 8%

16.09.21 / Нет ничего лучше домашних специй: как самому делать ароматизированную соль

07.01.21 / Глава дома Рокфеллеров предсказал рекордное падение доллара США

23.03.22 / Мнение: Россияне не беспокоятся за свои деньги, будущее рубля и дедолларизация Беларуси

04.05.22 / Джокович и Надаль раскритиковали организаторов Уимблдона за отстранение российских и белорусских спортсменов

23.12.21 / Путин назвал уровень спада российской экономики из-за ковида

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика