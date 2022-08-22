 

Эксперты рассказали о полезных свойствах шоколада

22.08.2022, 10:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Японское издание Yahoo News Japan рассказало о полезных свойствах шоколада. Эксперты, консультировавшие авторов статьи, уверены, что лакомство эффективно для профилактики рака и деменции.
Согласно наведенным в публикации данным, шоколад является источником большого количество природных полезных веществ. Так, в нем много полифенолов, минералов и витаминов. Изначально племена американских индейцев использовали какао-бобы, являющиеся основой для производства шоколада, как лекарство. Сладость помогает улучшить состояние человека при аллергии, а также ревматизме, которые могут быть вызваны активным кислородом.

Популярный продукт активно участвует в процессе окисления в клетках мозга докозагексаеновой кислоты. Благодаря этому главный орган центральной нервной системы лучше функционирует, кроме того, шоколад является прекрасным средством для предотвращения деменции. Полифенолы какао, обладающие антиоксидантными свойствами, помогут продлить молодость, а содержащиеся в нем пищевые волокна вместе с минералами помогут желудочно-кишечному тракту.

В любимом и детьми и взрослыми лакомстве содержится кальций, цинк, железо и магний. Они помогают улучшить кровоток, благотворно влияют на нервную систему. Флавоноиды, а также теобромин, которым богаты виды шоколада с не менее 70 процентами какао-продуктов, снижают артериальное давление. Кроме того, полифенольные эпикатехины повышают уровень хорошего холестерина, благодаря чему можно предотвратить развитие атеросклероза и подобных серьезных заболеваний. Антиокислительные свойства шоколада способны качественно защитить от развития рака.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08.22 / В Печатниках появится почти две тысячи новых рабочих мест

24.10.21 / В России введут штрафы за кашель и чиханье в общественных местах

30.04.21 / Мнение: Кто подставил Джона Керри?

13.07.20 / Financial Post: Канадская налоговая служба (CRA) ужесточит проверки владельцев недвижимости в США

03.06.22 / Немецкий политолог – поставки оружия Украине бесперспективны, нужно политическое решение конфликта

09.08.22 / Компания FPK обслуживает более 319 миллионов пассажиров, которые в августе отправляются с ними на юг России

05.04.22 / Мнение: Болезненная дисфункция Южной Кореи

21.05.21 / Можно остаться без урожая: одна ошибка, которая ставит крест на томатах

08.10.20 / Посольство США в Москве наградило лучших фотографов-любителей

20.02.22 / Известные актёры признались, что до сих пор стыдятся некоторых своих ролей в телесериалах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика