Эксперты рассказали о полезных свойствах шоколада

Японское издание Yahoo News Japan рассказало о полезных свойствах шоколада. Эксперты, консультировавшие авторов статьи, уверены, что лакомство эффективно для профилактики рака и деменции.

Согласно наведенным в публикации данным, шоколад является источником большого количество природных полезных веществ. Так, в нем много полифенолов, минералов и витаминов. Изначально племена американских индейцев использовали какао-бобы, являющиеся основой для производства шоколада, как лекарство. Сладость помогает улучшить состояние человека при аллергии, а также ревматизме, которые могут быть вызваны активным кислородом.

Популярный продукт активно участвует в процессе окисления в клетках мозга докозагексаеновой кислоты. Благодаря этому главный орган центральной нервной системы лучше функционирует, кроме того, шоколад является прекрасным средством для предотвращения деменции. Полифенолы какао, обладающие антиоксидантными свойствами, помогут продлить молодость, а содержащиеся в нем пищевые волокна вместе с минералами помогут желудочно-кишечному тракту.

В любимом и детьми и взрослыми лакомстве содержится кальций, цинк, железо и магний. Они помогают улучшить кровоток, благотворно влияют на нервную систему. Флавоноиды, а также теобромин, которым богаты виды шоколада с не менее 70 процентами какао-продуктов, снижают артериальное давление. Кроме того, полифенольные эпикатехины повышают уровень хорошего холестерина, благодаря чему можно предотвратить развитие атеросклероза и подобных серьезных заболеваний. Антиокислительные свойства шоколада способны качественно защитить от развития рака.