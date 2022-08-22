Традиционный вклад или ПИФ?

– Пошла переоформить вклад, но в банке сказали, что процент сейчас упал, и предложили ПИФ – якобы, по нему доход получу больше, чем по вкладу. Решила как следует прояснить для себя – так ли это? Помогите разобраться, – Маргарита К, Ростов

Комментирует юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

– ПИФ – паевой инвестиционный фонд является одним из инструментов инвестирования средств для населения. Он подходит для людей, кто уже создал себе финансовую подушку безопасности, и теперь хочет рискнуть и вложить деньги во что-то более выгодное. В ПИФ можно вложить небольшую сумму, а управлять ею будут профессионалы.

Самое главное, что должен знать клиент, любые инвестиции – это менее надежные финансовые продукты по сравнению с вкладами. В отличие от банковского вклада, доход от инвестиций не гарантирован — деньги можно как заработать, так и потерять. К примеру, цена на паи может сильно упасть, и тогда продать их можно будет только себе в убыток. К тому же сами активы не попадают под защиту Агентства по страхованию вкладов, даже когда вы покупаете долю в ПИФе через банк. Если управляющая компания обанкротится, есть риск потерять все накопления.

На фоне снижения ставок по депозитам сотрудники некоторых банков, действительно, начали убеждать людей вкладываться в инвестиционные продукты, например ПИФ, накопительное или инвестиционное страхование жизни, не предупреждая клиентов о рисках этого инструмента. Могу сказать, что в первом полугодии этого года число жалоб жителей региона на мисселинг – так называется продажа инвестиционного продукта под видом вклада – выросло В 1,7 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Сейчас вводятся новые требования к страховым продуктам с инвестиционной составляющей, а также особые правила продаж инвестиционных продуктов банками, которые должны привести к сокращению подобных жалоб.

И хочу еще раз предупредить ярославцев – прежде чем доверять кому-либо свои сбережения, всегда внимательно читайте договор. Не стесняйтесь задавать вопросы менеджеру, если вам что-то непонятно. Если в банке под видом вклада вам навязывают ПИФ или какой-то другой инвестиционный продукт, жалуйтесь интернет-приемную на сайте Банка России.