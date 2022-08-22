В Госдуме осудили «нелепые ультиматумы» Зеленского

«Заявления Зеленского призваны оправдать затягивание конфликта в угоду реализации крупного геополитического заказа Запада», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее президент Украины заявил, что существует «последняя черта», после которой Киев откажется от переговоров с Москвой – это проведение суда над нацистами, которые издевались над жителями Мариуполя.

«У РФ абсолютно правовая позиция в отношении подозреваемых в преступлениях в Мариуполе. У нас есть основания предполагать, что эти люди совершали преступления, противоречащие нормам российского и международного права. Следовательно, они должны понести заслуженное наказание», – рассказал парламентарий.

«Вместе с тем, у нас есть политическая позиция по вопросу переговоров с Киевом – нам абсолютно не важно, что говорит сейчас Зеленский. Наши предложения и условия проведения переговоров у него на столе, он с ними знаком», – подчеркнул собеседник.

«Весь вопрос в том, если он их принимает – тогда переговоры возможны, не принимает – значит и переговоров не будет. А всяческие угрозы и ультиматумы звучат из его уст крайне нелепо. Он выглядит очень жалким, глупым и беспомощным», – отметил Морозов.

«Сейчас переговоры зависят даже не столько от Зеленского, сколько от его хозяев. Поскольку американцы и британцы сейчас пытаются реализовать стратегию военного и экономического истощения России, главе украинского государства приходится воевать дальше», – полагает он.

«Для того, чтобы хоть как-то оправдать многочисленные жертвы на поле боя, он делает странные заявления. Не секрет, что Зеленский просто выполняет крупный геополитический заказ и совсем не заботится о судьбе своих военнослужащих», – заключил депутат.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует «последняя черта», после которой Киев откажется от переговоров с Москвой.

Речь идет о судебном процессе над нацистами, которые издевались над мирными жителями в Мариуполе. Зеленский заявил, что реакция Киева на это будут однозначной. «Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Россия отрежет себя от переговоров. Разговоров больше не будет. Наше государство все сказало», – передает РЕН ТВ слова Зеленского.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый трибунал в Донецкой народной республике по военнопленным состоится, скорее всего, в Мариуполе и будет организован до конца лета.

«Идет активная подготовка трибунала. Первый трибунал состоится, скорее всего, в Мариуполе. До конца лета он будет организован. Сроки определяются нашими следственными органами. Задача – максимально открытое проведение трибунала», – передает ТАСС его слова.

9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину. 29 июня адвокат приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в текущей ситуации мирные переговоры РФ с Украиной не имеют никакого смысла.

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