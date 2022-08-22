 

Армию Грузии бросили на тушение пожаров в Боржоми

22.08.2022, 10:46, Новости дня
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Силы обороны Грузии направлены на помощь другим службам в связи с чрезвычайной ситуацией в Боржоми, где с конца прошлой недели идет борьба с лесными пожарами, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Вместе с военнослужащими на место прибыла спецтехника – более 30 единиц. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе посетил Боржомский муниципалитет.

В тушении задействовано четыре вертолета пограничной полиции. С огнем борются 600 пожарных и сотрудников других служб МВД. Сложный рельеф и сильный ветер осложняют проведение операции. По данным правительства, сейчас нет угрозы для населенных пунктов.

В Боржомском муниципалитете находятся тысячи отдыхающих.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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