 

Состояние воздуха в Москве остается в пределах нормы

22.08.2022, 10:37, Разное
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“В настоящее время условия рассеивания улучшаются, однако перенос воздушных масс с очагов ландшафтных пожаров сохраняется – в отдельных районах по-прежнему может ощущаться запах гари”, – сказано в публикации.

Причиной смога и запаха гари стали лесные пожары в Рязанской и Владимирской областях. Столица направила спасателей и технику для ликвидации возгораний.

В Рязанскую область Москва направила 400 человек, шесть вертолетов и 120 единиц техники. Во Владимирской области с огнем борются 200 человек и 70 единиц техники из столицы.

“Вчера московским спасателям-добровольцам удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино буквально в одном километре от населенного пункта”, – сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичные службы работают в усиленном режиме из-за возгораний в соседних регионах. Специалисты следят за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях, особое внимание уделено Новой Москве.


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