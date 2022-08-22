Состояние воздуха в Москве остается в пределах нормы

“В настоящее время условия рассеивания улучшаются, однако перенос воздушных масс с очагов ландшафтных пожаров сохраняется – в отдельных районах по-прежнему может ощущаться запах гари”, – сказано в публикации.

Причиной смога и запаха гари стали лесные пожары в Рязанской и Владимирской областях. Столица направила спасателей и технику для ликвидации возгораний.

В Рязанскую область Москва направила 400 человек, шесть вертолетов и 120 единиц техники. Во Владимирской области с огнем борются 200 человек и 70 единиц техники из столицы.

“Вчера московским спасателям-добровольцам удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино буквально в одном километре от населенного пункта”, – сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичные службы работают в усиленном режиме из-за возгораний в соседних регионах. Специалисты следят за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях, особое внимание уделено Новой Москве.