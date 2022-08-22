Да вся страна уже в «фейках»

Новая подборка уголовных дел за мнения в соцсетях, обыски у казанских журналистов и иск Дерипаски к Навальному.

Темп возбуждения уголовных дел за «фейки» о российской армии все убыстряется. Количество этих дел приближается к сотне. Их фигурантами уже становятся не только известные оппозиционеры и гражданские активисты, в поле зрения силовиков теперь попали зэки и даже бывшие провластные активисты. Помимо этого на неделе стало известно об очередном иске против Алексея Навального и его команды от Олега Дерипаски: миллиардер потребовал Зеленоградский суд защитить его честь и достоинство. Другие не менее важные новости о политических преследованиях в РФ за неделю — в нашей подборке «Хроники текущих репрессий».«Фейковые» дела

Против 30-летнего заключенного одной из колоний Пензенской области возбудили уголовное дело о распространении «фейков» (ч. 1 ст. 207.3 УК), об этом изданию «Пензаинформ» сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ.

«Установлено, что осужденный, находясь в административном корпусе одного из пенитенциарных учреждений Пензенской области, с целью формирования у других осужденных негативного отношения к действиям ВС РФ и государственных органов власти публично распространил под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о деятельности военнослужащих ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины», — рапортовала пресс-служба УФСБ, добавив, что следственные действия продолжаются. О каких-либо других подробностях по делу не сообщается.

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Еще одно уголовное дело о «фейках» возбудили в отношении активиста из Нижнего Новгорода Алексея Оношкина, сообщили в «ОВД-инфо»*. 16 августа у него прошли обыски, после которых его отвезли на допрос в СК. Советский райсуд Нижнего Новгорода арестовал активиста до 10 октября, написали его адвокаты из правозащитного проекта «Забрало» в Telegram-канале.

Защитники полагают, что поводом для уголовного преследования оппозиционера стал его пост в соцсети о Мариуполе в марте 2022 года. Ранее Оношкин сообщал в соцсетях, что

после 24 февраля провел 10 дней в спецприемнике и 82 дня находился в психиатрической больнице, а также «заработал» 79 тысяч рублей штрафов.

Активист неоднократно сталкивался с преследованием. Так, его задерживали на акции в память об Ирине Славиной (главред издания KozaPress пришла к зданию управления МВД в Нижнем Новгороде и покончила жизнь самоубийством самым жутким образом) в октябре 2020 года, за публичное чтение вслух Джорджа Оруэлла в июле 2018 года, на акции в защиту местной школы в 2013 году. Он также сталкивался с давлением властей в 2012 году во время протестов оппозиции в связи с результатами парламентских и президентских выборов.

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Другое «фейковое» дело появилось в Керчи. Его фигурантом стал местный житель города Илья Ганцевский. Как передает «ОВД-инфо»*, дело завели из-за апрельского поста в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), в котором Ганцевский осуждает действия российской армии.

В апреле молодого человека уже задерживали из-за этого поста, силовики заставили его извиняться на камеру, видео потом слили в провластные паблики. Суд назначил ему 14 суток административного ареста. После этого молодой человек удалил все посты. Не помогло — уголовное дело все-таки завели за распространение «фейков» об армии, а 17 августа Ганцевского отправили под домашний арест.

Проект «Осторожно, новости» рассказал, что ранее Ганцевский участвовал в проектах «Молодой гвардии», «Единой России» и ЛДПР. Однако после начала «специальной военной операции» стал активно писать в соцсетях о событиях в Украине, где у него оставались друзья и знакомые.

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Депутата городского совета Новосибирска Хельгу Пирогову, покинувшую Россию после возбуждения «фейкового» дела, объявили в межгосударственный розыск по СНГ, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителя прокуратуры Новосибирской области. В ведомстве отметили, что следствие рассматривает вопрос о переквалификации уголовного дела Пироговой.

Хельга Пирогова. Фото: соцсети

Ранее стало известно, что 16 августа силовики провели обыски по четырем адресам, связанным с Пироговой и ее родственниками. У ее мужа и брата изъяли электронную технику и телефоны.

22 июля глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с поручением проверить на распространении «фейков» о российской армии твит Пироговой. Буквально через 40 минут после поручения главы СК уголовное дело было возбуждено по соответствующей статье (ст. 207.3 УК). Через три дня Пирогова уехала из России, а в начале августа МВД объявило ее в розыск.

Обыски и допросы казанских журналистов

17 августа в Казани прошли массовые обыски у семи журналистов, которые в разное время сотрудничали с российским отделением «Радио Свобода»**. У них изъяли технику и бумажные документы, а затем отвезли на допрос. Следственные действия проходили в рамках расследования уголовного дела об оправдании терроризма. Среди задержанных были социолог Искандер Ясавеев, который ранее выходил на акции. Обыски также прошли у колумнистки «Idel.Реалии»** Марины Юдкевич, неназванной сотрудницы портала «Татполит», публиковавшейся на «Азатлык Радиосы» (татарской версии сайта «Idel.Реалии»**), и еще четырех журналисток, сотрудничающих с «Радио Свобода»** на фрилансе. Одна из них, кроме того, утверждает «Татар-информ», сотрудничает с «Новой газетой. Европа».

Искандер Ясавеев. Фото: соцсети

После обысков журналисты были допрошены следователями татарстанского управления СКР, а также сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД. Как сообщают СМИ, у журналистов в ходе обысков нашли банковские карты, иностранную валюту и символику «с откровенно антироссийскими лозунгами». При этом журналистов якобы также проверяют «на причастность к публикациям фейков, распространенных как в СМИ, так и в соцсетях, о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины».

Марина Юдкевич. Фото: соцсети

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием интернета). В одном из постановлений об обыске сказано, что «неустановленные журналисты» опубликовали ролик в YouTube, где содержатся «высказывания, направленные на оправдание действия, связанного с насилием» (речь идет о видео нападения на посла РФ в Польше в мае 2022 года). Следствие полагает, что у казанских журналистов могут быть «предметы», имеющие значение для расследования дела. После допросов всех журналистов отпустили в статусе свидетелей.

Дело из чата

Павел Чиков. Фото: Википедия

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении 11 участников Telegram-канала «Что делать!», рассказал глава «Агоры» Павел Чиков.

О возбуждении уголовного дела против участников этого чата за призывы к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК) стало известно в конце сентября 2021 года (подробнее об этом деле «Новая» писала в номере № 110 от 1 октября 2021 г.). По версии следствия, в Telegram-канале выкладывали записи с призывами выходить на протесты. Фигурантам дела вменяют, что они планировали «психологически воздействовать» на аудиторию и «идейно обрабатывать» ее в дни голосования, чтобы люди вышли на несогласованную акцию. В конце июля нынешнего года обвинение утяжелили и добавили статью о возбуждении ненависти (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК).

СК полагает, что «группа лиц в составе не менее 11 участников из 7 субъектов РФ создали сеть Telegram-каналов, направленных на организацию массовых беспорядков на территории Российской Федерации в дни единого голосования с 17 по 19 сентября 2021 года».

В деле 11 фигурантов: Дмитрий Чебанов (автор Telegram-канала «Что делать!»), Игорь Кузнецов, Вячеслав Абрамов, Дмитрий Ламанов, Игорь Нагибин, Алексей Курлов, Ильдар Садриев, Жанна Чернова, Никита Крещук, Алексей Яночкин и Мария Платонова. Все они находятся в СИЗО, кроме Платоновой — ее поместили под домашний арест.

10 августа суд продлил девушке меру пресечения. На следующий день стражу продлили Чебанову, Ламанову, Нагибину, Курлову и Садриеву.

Обыски у антифа

18 августа в Калужской области сотрудники ФСБ нагрянули с обысками к антифашистам Андрею Полякову и Артему Вострову. Об этом сообщили в Telegram-канале проекта «Антифа.ру» со ссылкой на источники и «ОВД-Инфо»*.

По данным правозащитников, Вострову вменяют статью об оправдании терроризма. Его задержали сотрудники ФСБ на вокзале в Обнинске, а затем провели следственные действия в его доме в Боровске. У него изъяли телефон и ноутбук. В июне следователь вызывал антифашиста на допрос, после которого уточнил, что активист проходит по делу в качестве свидетеля.

Обыск дома у Полякова стал для него вторым. Первый, рассказывали «ОВД-Инфо»* знакомый и соратник антифашиста, прошел в марте и был связан с уголовным делом об организации экстремистского сообщества (282.1 УК).

Друг Полякова говорил правозащитникам, что причиной возбуждения дела стали тексты панк-группы Antisocial Distancing.

14 марта с обысками пришли еще минимум к шести активистам, знакомым с музыкантами группы; некоторые из них, в том числе Поляков, сообщали об угрозах во время следственных действий.

Позже близкие задержанных говорили, что речь может идти о подозрениях не только по «экстремистской» статье, но и по делу о содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК). «Антифа.ру» пишет, что поводом для него стало распространение материалов о 17-летнем студенте Михаиле Жлобицком, который в 2018 году подорвал себя у здания архангельского управления ФСБ.

Дерипаска против Навального

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Миллиардер Олег Дерипаска подал иск к Алексею Навальному, Георгию Албурову, Марии Певчих, а также изданиям The Insider**, NewLines и Associated Newspapers Limited. Об этом сообщается в Twitter Навального. По словам политика, поводом для иска стало видео команды Навального «Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров».

Олег Дерипаска. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Исковое заявление было подано в Зеленоградский суд Москвы. Как уточняет Telegram-канал «Судебные кроссовки», карточка дела появилась в официальной базе московских судов, однако спустя некоторое время ее удалили. В пресс-службе суда «Новой» подтвердили факт поступления иска, отметив, что в нем нет требований денежной компенсации — заявлены только требования неустойки за каждый день невыполнения решения суда, в случае если оно будет принято в пользу истца. Начало подготовки к судебному разбирательству назначено на 22 августа.

Также 15 августа Навальный рассказал, что его отправили в ШИЗО на трое суток после создания профсоюза «Промзона». В июне политика этапировали во владимирскую ИК-6. Это произошло после того, как Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в покровской ИК-2 назначил политику 9 лет колонии строгого режима по делу о мошенничестве при сборе пожертвований и неуважении к суду при рассмотрении другого уголовного дела — о клевете на ветерана Игната Артеменко.

Андрей Карев , корреспондент судебного отдела «Новой газеты»

* Внесен Минюстом РФ в реестр незарегистрированных движений, выполняющих функцию иностранного агента.

** Внесено Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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