Мнение: Из Соледара вы уйдете только 200-ми или 300-ми

Отсюда вы уйдете только 200-ми или 300-ми.

Очередные нытики. На этот раз из 4-й, 5-й и 6-й рот одного из стрелковых батальонов 93-й бригады ВСУ.

Дело было в Соледаре, жалуются, что:

1. Тяжелого вооружения нет, только стрелковое оружие.

2. Постоянно подвергаются ударам российской артиллерии, авиации и танков.

3. Артиллерийской поддержки нет. Более того, их позиции накрывали свои же украинские "Грады".

4. На позициях остается большое число убитых "побратимов", которых никто не забирает.

5. Раненых тоже не эвакуируют, забирают только тех, кто смог пройти 2 километра к точке эвакуации.

6. Вышестоящий командир угрожает расстрелами и заявляет, что это пушечное мясо покинет Соледар только будучи убитыми или ранеными.

7. Ранее в этих подразделениях уже были тяжелые потери на другом неназванном участке.

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