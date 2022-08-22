«Вытеснить его будет непросто» – Трамп сохраняет уверенный контроль над республиканцами

На недавнем съезде в Питтсбурге губернатор Флориды Рон Десантис дал понять, что может побороться за Белый дом в 2024 году. Но, несмотря на его попытки выставить себя «Дональдом Трампом нового поколения», политику придётся серьёзно постараться, чтобы переманить на свою сторону базу Республиканской партии, которая до сих пор находится под значительным влиянием 45-го президента США, пишет The Daily Telegraph.



AP

Республиканцы ждут нового воина, который вернёт себе Белый дом: Дональда Трампа нового поколения. И именно этот пообещал им губернатор Флориды Рон Десантис на недавнем выступлении в Питтсбурге, пишет The Daily Telegraph.

Политик поклялся, что облачится в «доспехи Бога» и приведёт партию к победе. Позиционируя себя закалённым в боях лидером, он заверил многочисленную аудиторию, что «никогда не сдастся леворадикальной идеологии».

Появление Десантиса в Пенсильвании было частью мини-тура, призванного поддержать республиканцев в ключевых штатах в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в конгресс. Но эта поездка также свидетельствует о том, что губернатор пробует свои силы в предстоящей президентской гонке, считает издание.

По словам The Daily Telegraph, 40-минутное выступление Десантиса имело все признаки президентской речи: краткая личная история, подробный список политических достижений и акцентирование на национальных проблемах. Оно также подчеркнуло борьбу за контроль над Республиканской партией, в которой всё ещё ощущается заметное влияние Дональда Трампа.

43-летний Десантис пытается доказать избирателям, что он является «более молодой и более избираемой версией 76-летнего политика-смутьяна». На съезде в Питтсбурге, подражая Трампу, он кидал бейсболки со своим именем в толпу фанатов. Его речь также повторяла бескомпромиссность бывшего президента по таким вопросам, как борьба с насильственными преступлениями и нелегальной иммиграцией, а также запрет на участие трансгендеров в женском спорте.

Новый любимец консерваторов Десантис видит выигрышную стратегию в копировании культурных войн, которые разжигает Трамп. Но при этом он использует менее воинственный подход, который увеличивает его привлекательность, рассуждает издание.

В результате, по мнению The Daily Telegraph, губернатору Флориду приходится ходить по тонкой грани. Он избегает нападок на бывшего президента, чтобы не отталкивать его базу, но вместе с тем аккуратно намекает, что Республиканская партия «больше не подотчётна» Трампу.

Сработает ли подобный подход, неизвестно. Экс-глава Белого дома по-прежнему «цепко держит партийную базу», о чём свидетельствует случившееся с его «заклятым врагом» Лиз Чейни. На днях откровенная критика в адрес бывшего президента стоила ей места в конгрессе, поскольку она проиграла праймериз Республиканской партии в Вайоминге протеже Трампа Гарриет Хагеман, поясняет издание.

Чейни пообещала сделать всё возможное, чтобы помешать Трампу, если тот вступит в президентскую гонку в 2024 году. Таким образом она намекнула о своих собственных притязаниях на Белый дом.

Ряд республиканцев, в том числе его бывший заместитель Майк Пенс, также заявили о расколе с Трампом. Но именно сокрушительное поражение Чейни «привлекло внимание к способности бывшего президента мстить» своим противникам.

Всего в этом году Трамп принял участие в более чем 200 праймериз. Согласно одному анализу, его кандидаты одержали победу более чем в 90% случаях. Бывший глава Белого дома также остаётся бесспорным лидером Республиканской партии в ряде опросов. Впрочем, некоторые исследования показывают, что большинство не возражали бы увидеть ему замену.

Молодые активисты дали понять, что Десантис может стать подходящим кандидатом. «Он один из самых популярных лидеров в Америке. Он стал образцом для нового консервативного движения», — заявил изданию Чарли Кёрк, основатель молодежной группы Turning Point Action, организовавшей турне губернатора по нескольким штатам.

Но, несмотря на весь энтузиазм Десантиса, ему предстоит трудная битва, если он хочет «вырвать контроль» над Республиканской партией у её нынешнего лидера. Многие участники съезда в Питтсбурге подтвердили The Daily Telegraph, что остаются верны Трампу.

65-летняя Донна Найнхаузер была категорична: «Он единственный, кто может спасти нашу страну прямо сейчас». 22-летний студент Трэвис признался, что восхищается «твёрдостью характера» Десантиса и его способностью «говорить с обычными людьми». Но столкнувшись с выбором в 2024 году, он все же склонится к Трампу.

«Возможно, оказавшись в центре общенационального внимания, Десантис обнаружит, что простого повторения заявлений Трампа может быть недостаточно, чтобы его вытеснить», — заключает The Daily Telegraph.