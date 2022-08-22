В обмелевшем Дунае обнаружили Янтарную комнату

Обмелевший из-за аномальной жары Дунай позволил раскрыть одну из главных загадок XX века – найдена исчезнувшая в годы Второй мировой войны Янтарная комната.

В начале августа из-за экстремальных погодных условий уровень воды в болгарском течении Дуная упал до рекордно низких показателей. Около города Оряхово на поверхности показались остовы кораблей, которые были затоплены нацистами при отступлении в 1944 году. Именно на их борту и обнаружили фрагменты знаменитой Янтарную комнаты, похищенной гитлеровцами во время Великой Отечественной войны.

– Несмотря на то, что ящики с сокровищами пролежали в воде почти 80 лет, янтарь прекрасно сохранился. Всего нам удалось найти более сотни контейнеров, в настоящий момент эксперты продолжают их исследование. Одно можно сказать уже сейчас – Янтарная комната найдена, – объявил министр культуры Болгарии Вежди Рашидов.

МИД России уже направил официальный запрос болгарской стороне с требованием вернуть найденные ценности, однако Еврокомиссия уже ответила отказом от имени Софии. Европейские юристы считают, что Янтарная комната была достоянием всего СССР и теперь может быть возвращена любой из союзных республик. По информации болгарской газеты «Труд», ЕС планирует передать ценности Украине или прибалтийским государствам. Свои притязания на ценности также выдвинула Польша.

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