 

В обмелевшем Дунае обнаружили Янтарную комнату

22.08.2022, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Обмелевший из-за аномальной жары Дунай позволил раскрыть одну из главных загадок XX века – найдена исчезнувшая в годы Второй мировой войны Янтарная комната.

В начале августа из-за экстремальных погодных условий уровень воды в болгарском течении Дуная упал до рекордно низких показателей. Около города Оряхово на поверхности показались остовы кораблей, которые были затоплены нацистами при отступлении в 1944 году. Именно на их борту и обнаружили фрагменты знаменитой Янтарную комнаты, похищенной гитлеровцами во время Великой Отечественной войны.

– Несмотря на то, что ящики с сокровищами пролежали в воде почти 80 лет, янтарь прекрасно сохранился. Всего нам удалось найти более сотни контейнеров, в настоящий момент эксперты продолжают их исследование. Одно можно сказать уже сейчас – Янтарная комната найдена, – объявил министр культуры Болгарии Вежди Рашидов.

МИД России уже направил официальный запрос болгарской стороне с требованием вернуть найденные ценности, однако Еврокомиссия уже ответила отказом от имени Софии. Европейские юристы считают, что Янтарная комната была достоянием всего СССР и теперь может быть возвращена любой из союзных республик. По информации болгарской газеты «Труд», ЕС планирует передать ценности Украине или прибалтийским государствам. Свои притязания на ценности также выдвинула Польша.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07.22 / Мнение: Американцы лечат Россию

25.05.21 / РПЦ и Росгвардия подписали меморандум о создании военизированного Корпуса стражей возрожденного православия

29.03.22 / Выключаем телевизор: сон в освещенной комнате сулит проблемы со здоровьем

03.08.20 / Таинственно пропавший из парка, а потом вернувшийся огромный валун обрастает загадками

26.06.22 / Ольга Казаченко: «Здоровье Шатунова сгубили суды с Разиным»

13.03.21 / Клопы “заели” экипаж ударной АПЛ “Коннектикут”

24.09.20 / Скандалы: Деньги под доброе имя

12.01.22 / Все, что мы знаем о чупакабре

20.02.21 / Упавший с обрыва автобус с пассажирами превратился в призрачный фантом

14.08.21 / Дмитрий Киселёв, год назад называвший глобальное потепление “мифом западных элит”, объяснил им небывалые пожары в Якутии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика